Svi su se okretali za njom: Mirta Šurjak na Sinjskoj alci kao na pisti

Sinjska alka održava se svake godine u mjesecu kolovozu u spomen na pobjedu nad turskim osvajačima 1715. godine, a već šestu godinu ondje je radno i sportska novinarka HRT-a. Kao i uvijek, Mirta Šurjak pojavila se u zavodljivom izdanju pa su svi pogledi bili uprti u nju

'Jučer je održana Bara, a danas će biti Čoja, generalne 'prove' uoći početka, a sutra 303. Sinjska alka. Radim to kao jedan od urednika projekta te voditeljica studijske emisije u pauzi trka uz komentatora Vikija Ivanovića. Mislim da mi je to već šesta po redu alka i svake godine - ispočetka. To me veseli, volim to raditi jer mi je to čisti adrenalin', ispričala je za tportal Mirta Šurjak. Kad se jučer pojavila u haljini high street brenda neutralne boje s dekolteom i šarenom kaftanu, svi su se okretali za atraktivnom HRT-ovkom.