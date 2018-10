Svi su opet gledali u Maju Šuput: S gipsom usklađuje svoje modne kombinacije

U Kaptol Boutique Cinema održana još jedna Trés Chic premijera i to jednog od najiščekivanijih filmova godine 'Zvijezda je rođena'. A zvijezda večeri u srijedu navečer bila je Maja Šuput koja je blistala u društvu dva najvoljenija, s njom modno usklađena, muškarca. Njezin dugogodišnji stilist je za tportal otkrio kako biraju kombinacije iza izlaske i druge prigode

Premda je na desnoj nozi do koljena imala zamotanu nogu pa je za hodanje koristila dvije štake, Maja Šuput je opet privukla pažnju svojim neobičnim outfitom. Za premijeru je odabrala satenski top golih ramena s puf spuštenim rukavima u boji fuksije by Marko Grubnić, vruće kožne hlačice brenda All Saints, zlatne štikle Tom Ford, a cijeli look je začinila s YSL narukvicom i novom, kratkom frizurom za koju je na Instagramu dobila niz komplimenata od obožavatelja koji se uglavnom slažu da izgleda mlađe, poput curice.