Maja Šuput nikako da nauči da haljina ne mora biti ultrakratka da bi bila seksi

Ono što volimo kod Maje Šuput je to što modu shvaća kao igru i to joj itekako priznajemo, no to ne znači da njezini stajlinzi uvijek zaslužuju aplauz. Lijepa pjevačica nikako da se popne na zelenu granu kada je moda u pitanju. Nakon nekoliko odličnih modnih izdanja, nekako se uvijek uspije spotaknuti i napraviti grešku, a ni njezin posljednji stajling nije za pohvalu

Uskoro na Novoj TV počinje nova sezona Supertalenta u kojoj će se Maja Šuput ponovno naći u ulozi žirija. Pjevačica je tu vijest podijelila sa svojim obožavateljima na Instagramu, koji pomno prate svaki njezin korak. Uz objavu o početku nove sezone zabavne emisije pjevačica je podijelila i dvije fotografije na kojima pozira u ultrakratkoj haljinici.

Slavna pjevačica uvukla se u pripijenu plavu haljinu od nabranog baršuna, koju je uskladila sa šljokičastim sandalama s vrtoglavom potpeticom, no jedino što je na njoj za pohvalu je elegantna punđa koju rijetko viđamo na Maji. Lijepa pjevačica, čini se, nikako da nauči da seksi ne podrazumijeva nužno ultrakratke minjake i dekoltee na izvol'te.