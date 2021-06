Svi nagađaju tko će biti novi James Bond, a Pierce Brosnan ima svoje favorite za koje kaže da su snažni likovi i pravi muškarci

Slavni Irac ostvario je brojne uspješne kazališne, televizijske i filmske uloge, ali ona koja ga je obilježila definitivno je uloga Jamesa Bonda. Mnogi i danas smatraju da je upravo on najbolji Bond nakon legendarnog Seana Conneryja, a agenta 007 glumio je u četiri filma. Premda se ne zna koga će producenti izabrati, on je otkrio koga priželjkuje u toj ulozi

Podsjetimo, Brosnan je tajnog agenta glumio u četiri filma između 1995. i 2003. godine. Bili su to 'Zlatno oko', 'Sutra nikad ne umire', 'Svijet nije dovoljan' i 'Umri drugi dan'. Nakon posljednjeg utjelovljenja Bonda 2002. producenti su smatrali da kultnom serijalu treba 'svježa krv'. Premda je bio spreman i peti put zaigrati tajnog agenta 007, Brosnanu su preko telefona priopćili vijest da su ga otpisali.

'Bilo je to poput udarca u rebra', izjavio je tada Brosnan, no kaže da 'ne pušta žaljenju i zamjeranju da uđu u njegov život'. 'To samo vodi do još više tuge i jada', smatra.