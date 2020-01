Svečano otvorena 16. Oscar revija u CineStar kinima

Prije premijere filma “Slučaj Richarda Jewella“, hrvatski dizajneri predstavili su po jednu haljinu za neki od filmova koji su obilježili stoljeće Oscara

Sinoć je u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema svečano otvorena 16. Oscar revija powered by A1 u CineStaru, koja će prikazati najuspješnije filmove nominirane prestižnim Oscarom ove godine, a održava se od 30. siječnja do 09. veljače u svim CineStar kinima u Hrvatskoj. Filmovi s najviše nominacija koji će se prikazivati su: ''Joker'', ''1917'', ''Bilo jednom u Hollywoodu'', ''Jojo Rabbit'', ''Male žene'', ''Parazit'', ''Izazivač: Le Mans '66'', ''One su bombe'', ''Slučaj Richarda Jewella'' , ''Nož u leđa'' i dr.