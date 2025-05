Svibanj u CineStaru: filmske poslastice koje se ne propuštaju!

Od napetih trilera i emotivnih drama do čuvenih dokumentaraca i obiteljskih klasika, svatko će pronaći nešto za sebe, jer osjećaj gledanja filma na velikom platnu je jedinstven, a boravak u kinu iskustvo koje ne možete doživjeti kod kuće, pogotovo ako film pogledate u premium formatima kao što su IMAX®, 4DX, ScreenX, RealD 3D, eXtreme ili Gold Class!

Ne propustite aktualne kino hitove koji trenutno pune dvorane - ‘Minecraft film', ‘Kralj nad kraljevima', ‘Računovođa 2', ‘Grešnici' ili Marvelov najveći film godine ‘Thunderbolti*'. Cijeli je mjesec prepun izvrsnih prilika za provesti vrijeme ispred velikog platna, u društvu onih koji dijele istu ljubav prema kinu. Od 1. svibnja ljubitelji straha mogu gledati ‘Brod strave' (Screamboat) od producenata ‘Terrifiera'. U glavnoj ulozi je David Howard Thornton, poznat po ulozi klauna Arta u velikom kino hitu ‘Terrifier”.

Ako tražite uz film i klupski program, podsjećamo na predivan ambijent WOW bara u Kaptol Boutique Cinema jer Ante Gelo i bend nastupaju još samo u petak, 16. svibnja pružajući više od dva sata izvrsnog provoda uz svirku te domaće i strane hitove.

U četvrtak 8. svibnja u kina dolazi animirani film ‘Legenda o fantastičnim stvorenjima' – idealna zabava za cijelu obitelj. Na isti dan, David Attenborough, ikona dokumentaristike slavi svoj 99. rođendan, i tu večer u 18:30 sati možete pogledati film ‘Ocean' – o fantastičnim čudima prirode koje će odmah prepoznati svi ljubitelji ovog žanra. Spektakularni kadrovi i emotivne priče čine ovaj dokumentarac savršenim za cijelu obitelj, a dostupan je u određenim CineStar kinima, na ograničeno vrijeme.

‘Put bez povratka: Naslijeđa' prikazuje se pretpremijerno 9. i 10. svibnja. Kultni horor serijal vraća se s novim šokantnim pričama i ponovno testira granice sudbine i slučajnosti, a bit će dostupan i u IMAX®-u!

Nešto sasvim drugačije očekuje ljubitelje opere i baleta. 14. svibnja na programu je spektakularna ‘Valkira' kao dio prestižnog ciklusa Royal Ballet & Opera, koji se uživo prenosi iz Londona. Riječ je o monumentalnoj operi Richarda Wagnera, izvedenoj s raskošnom produkcijom i vrhunskim solistima, a samo nekoliko dana kasnije, točnije 22. svibnja ljubitelji plesa uživat će u prijenosu uživo ‘Balet do Broadwaya' koji prikazuje razvoj plesne umjetnosti od tradicionalnog baleta do modernog Broadwaya uz vrhunske plesače i koreografe.

Pod redateljskom palicom Treya Edwarda Shultsa (‘It Comes At Night”), Abel Tesfaye, javnosti poznatiji kao svjetska glazbena zvijezda The Weeknd, Jenna Ortega i Barry Keoghan na velikome platnu donose besanu odiseju inspiriranu najnovijim — i navodno završnim Weekndovim albumom. Film ‘Hurry up tomorrow' pogledajte od 15. svibnja.

‘Surfer', napeti psihološki triler redatelja Lorcana Finnegana s Nicolasom Cageom u glavnoj ulozi na programu je također od 15. svibnja.

Kraj mjeseca rezerviran je za dva hit naslova, ‘Lilo & Stitch' i ‘Nemoguća misija: Konačna odmazda'. Jedan od najomiljenijih Disneyjevih crtića ponovno stiže na velika platna 22. svibnja donoseći zabavnu i toplu priču za cijelu obitelj. Kultna franšiza Toma Cruisea nadmašit će sve prethodne, a on opet briljira u ulozi Ethana Hunta i akciji koja će vas držati napetima do samog kraja. Film pogledajte pretpremijerno od 17. svibnja i nemojte ga propustiti u IMAX®-u ili drugim premium formatima kao 4DX i ScreenX!

‘Opasan zavoj', uzbudljiv triler o posvećenom obiteljskom čovjeku koji svakodnevno svjedoči opasnim prometnim nesrećama na oštrom zavoju ispred vlastite kuće, na programu je od 29. svibnja. Napeta atmosfera i iznenađujući obrati savršeno će zaključiti mjesec pun uzbuđenja.

Posebnu pogodnosti ovog proljeća možete iskoristiti u CineStaru Arena IMAX® jer slavi 14. rođendan te svi posjetitelji koji kupe ulaznicu za filmove snimane za IMAX®, od 12. travnja do 1. lipnja na poklon dobivaju duple Stars Club zvjezdice.

Provedite nezaboravne i uzbudljive trenutke pred velikim platnom i osigurajte svoje mjesto putem cinestarcinemas.hr, CineStar aplikacije ili na blagajnama kina.