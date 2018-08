Sve su glasnija šuškanja da je Meghan Markle trudna: Je li Harry ovim potezom to i potvrdio?

Vojvotkinja od Sussexa jučer je proslavila 37. rođendan, a prema mišljenju dušebrižnika, biološki sat opako joj otkucava, stoga nije trebalo dugo čekati na nove informacije o njezinoj trudnoći. Da se nešto događa u kraljevskoj obitelji dao je naslutiti i princ Harry svojim potezom

'Nadam se da ćemo u bliskoj budućnosti osnovati obitelj', izjavio je nedavno princ Harry, no nije jasno precizirao znači li to da je Meghan već trudna ili nije. Glasine su 'ponovno aktivirale' nakon što je on svoj automobil Audi RS6 Avant, koji je je kupio pred godinu dana, stavio u prodaju.