Obiteljska drama Meghan Markle ne prestaje, a čini se kako će se u sve morati upetljati i kraljica

Iako je kraljevska obitelj isprva odlučila obiteljsku situaciju vojvotkinje od Sussexa riješiti na najjednostavniji način - tako da ne reagiraju - čini se kako će na kraju ipak morati pokušati poduzeti nešto kako bi ona imala što manje negativnog utjecaja

Do sada su se svim silama trudili ignorirati Thomasa Marklea, oca vojvotkinje od Sussexa, i njegove medijske istupe, no čini se da kraljevska obitelj to više ne može činiti. Meghanin 'glasni' otac, koji više od svega voli medijsku pažnju, ne prestaje davati intervjue kojima itekako šteti svojoj kćeri, ali i cijeloj kraljevskoj obitelji.