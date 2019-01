Nakon što je William doveo u pitanje Harryjev brak s Meghan Markle, njihov odnos više nije bio isti

Novi dokumentarac koji je u nedjelju prikazan na televiziji Channel 5 razjašnjava nesuglasice u kraljevskoj obitelji, a iako su glavna tema šogorice Meghan Markle i Kate Middleton, po prvi je put otkriveno da narušen odnos imaju i prinčevi William i Harry, kao i razlog njihove prepirke nakon koje ništa više nije bilo isto

NE MOŽE TO VIŠE TRPJETI

I dok kraljevskim kuloarima kolaju glasine kako postoje tenzije između Meghan i Kate, dokumentarac otkriva kako su zapravo William i Harry u zategnutim odnosima, i to nakon što je William doveo u pitanje Harryjev izbor njegove tada buduće mladenke.

Sugovornici u dokumentarcu tvrde kako je Harry sretniji nego ikad otkako se vjenčao s Meghan, no njegov odnos s bratom, princom Williamom, sve je zategnutiji.

Dokumentarac 'Kate V Meghan: Princesses At War' televizije Channel 5 koji se emitirao u nedjelju otkriva kako je princ Harry pod kontrolom svoje supruge Meghan Markle. Barem tako tvrdi 69-godišnja Lady Collin, nekadašnja osoba od povjerenja pokojne princeze Diane koja još uvijek ima snažne veze s kraljevskom obitelji te je objavila tri knjige o kraljevskoj obitelji.

'Sve što sam čula je to da je Harry potpuno ošamućen zbog Meghan i potpuno zaluđen njome te se znatno promijenio', rekla je Lady Collin, dodavši kako njegova promjena ne mora nužno imati negativan kontekst, obzirom da se princ zbog bivše glumice odrekao alkohola te radi sve što je u njegovoj mogućnosti da ju ne iznervira svojim ponašanjem.

No, njegov odnos s princom Williamom nije onakav kakav je nekad bio. Autorica Katie Nicholl tvrdi kako se njihov odnos narušio nakon što je William posumnjao u ispravnost Harryjeve odluke da se vjenča s Meghan, upitavši ga ne misli li da prebrzo ulaze u brak, a Harryja je to razljutilo.

Navodno je do incidenta došlo nakon što su Harry i Meghan objavili svoje zaruke potkraj 2017.

'William je zabrinut da su se Harry i Meghan zanijeli, a obzirom da je on jedina osoba s kojom je Harry toliko blizak u obitelji, bilo je logično da mu on ukaže na to da je požurio i pita ga da li je siguran u svoju odluku, rekla je Nicholl, koja smatra da je William time bratu želio dati bratski savjet i ništa više od toga.