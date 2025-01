Supruga Justina Baldonija oglasila se prvi put od skandala s Blake Lively

Vodenjak

Bacit ćete oko na osobu koju ste do jučer doživljavali samo kao prijatelja. Odvažit ćete se na naizgled nedužno očijukanje i upućivati mu lijepe riječi. To će mu se dopasti i potaknuti ga da prihvati igru, ali to još neće biti dokaz da vam uzvraća osjećaje.