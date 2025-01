Blake Lively i Ryan Reynolds sad pokušavaju ušutkati odvjetnika Justina Baldonija

Slavni je par pismeni zahtjev sudu i u njemu traže da izda zaštitni nalog kako bi spriječio Baldonijeve odvjetnike predvođene Bryanom Freedmanom u kako navode 'nedoličnom ponašanju' uključujući i navodnu 'uznemirujuću i osvetničku medijska kampanju' protiv njih dvoje.

Tvrde i da Baldonijev odvjetnik krši sudska pravila vezana uz izjave za tisak koje su irelevantne za slučaj i koje bi mogle utjecati na porotu. U njemu Blake i Ryan posebno spominju objavljivanje nemontiranih snimaka sa snimanja 'Priča završava s nama' ('It Ends With Us') za koje Blakein tim tvrdi da potvrđuju sve ono što je glumica opisala u svojoj prvoj tužbi još u prosincu.

Podsjetimo, Lively je optužila Baldonija za seksualno uznemiravanje i sudjelovanje u koordiniranom nastojanju da uništi njezin ugled. Baldoni je od tada podnio vlastitu tužbu od 400 milijuna dolara protiv Lively optužujući je za klevetu, građansko iznuđivanje i druge optužbe.

Pljušte optužbe

Baldonijev tim objavio je i videe sa snimanja filma kako bi dokazao da on nikada nije davao uznemirujuće komentare dok je Blakein tim uzvratio i rekao da Baldoni nikada nije raspravljao o intimnosti niti je koreografirao i zbog toga joj je bilo neugodno na setu.

Odvjetnik Freedman je bio i gost u 'TMZ Live' kako bi raspravio slučaj u većem intervjuu ranije ovog mjeseca o kampanjama klevetanja u Hollywoodu.

Izvori bliski Baldoniju rekli su TMZ-u da vjeruju da je krajnje nepravedno nametnuti zabranu nakon što je Justina oklevetao The New York Times u članku za koji kažu da ga je koštao tri posla i stotine milijuna dolara. Sve što Justin želi učiniti, kaže izvor, 'je objaviti video snimke i tekstualne poruke kako bi dokazao da su optužbe lažne'.

Isti izvor dodaje da je 'nevjerojatno' da bi Blake Lively krenula u kampanju protiv Justina, a zatim se odmah okrenula i rekla da želi nalog za zatvaranje kako se Justin ne bi mogao braniti.