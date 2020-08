Stjepan Hauser ne odvaja se od lijepe Talijanke: Skupa zapjevali legendarni ljubavni hit

Violončelist Stjepan Hauser svoje je brojne pratitelje oduševio svojom izvedbom legendarnog hita Franka Sinatre 'Something Stupid' koju je skupa otpjevao s atraktivnom brinetom

Poznati glazbenik svjetskog glasa i član 2Cellos aktivan je na društvenim mrežama, a zajednički nastup zgodnog para začas izazvao oduševljenje fanova na Instagramu.

Violončelist koji je svojedobno bio u vezi s Jelenom Rozgom, odlično se zabavljao dok se s lijepom Talijankom Benedettom Carretti, pjevao pjesmu Franka Sinatre 'Something Stupid'.

'I did 'Something Stupid' and tried to sing', u svom je stilu napisao Stjepan, a vrlo brzo su uslijedile brojne reakcije.