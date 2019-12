Stiže nastavak kultnog originala iz 80-ih: Gdje su sada glumci iz 'Istjerivača duhova'?

Fanovi legendarnih 'Istjerivača duhova' napokon će doći na svoje, a nastavak ove kultne znanstvenofantastične franšize sljedećeg ljeta dolazi u kina. Dok ne bude u njima, prisjetili smo se glumaca, lovaca na duhove koji su mnogima obilježili djetinjstvo

Bill Murray

Murray je poznat po svojem humoru i specifičnoj karizmi, a glumio je likove od šarmantnih cinika u komedijama do rezigniranih autsajdera u dramama. Nakon što je progonio duhove kao dr. Peter Venkman, danas 68-godišnji glumac glumio je u filmovima kao što su 'Beskrajni dan', 'Broken Flowers', 'Tootsie', 'Zombieland', 'Scrooged', 'What About Bob?', 'Caddyshack', 'St. Vincent', 'Rushmore', 'Moonrise Kingdom', 'The Jungle Book' i dr. Uloga njegove karijere definitivno je ona u hvaljenom filmu ‘Izgubljeni u prijevodu’ Sofije Coppole.

Na samom početku karijere oženio se dugogodišnjom djevojkom Margaret Kelly, s kojom je hodao deset godina. Bračnu sreću Billa i Margaret upotpunili su sinovi Homer, koji se rodio 1982., i Luke, danas poznati košarkaški trener, rođen dvije godine poslije. Tijekom snimanja filma 'Božićni duhovi' 1988. upoznao je 15 godina mlađu dizajnericu kostima Jennifer Butler, s kojom se upustio u avanturu. Oženio se s njom 1997. i dobio četvoricu sinova - Caleba, Jacksona, Coopera i Lincolna. U svibnju 2008. druga supruga optužila ga je za teško zlostavljanje, nemarno ponašanje te ovisnost o marihuani i alkoholu pa su se rastali. Posljednjih godina nekad popularni glumac toliko se pritajio da ga se rijetko kad može vidjeti u javnosti.