Sretna vijest: Chris Evans i njegova lijepa supruga imaju razloga za veselje

Chris Evans (44) i njegova supruga vjenčali su se u rujnu 2023., a sad su dobili svoje prvo dijete.

Zvijezda filma 'Kapetan Amerika' dobio je prvo dijete sa suprugom Albom Baptistom . Glumac iz 'Avengersa' i njegova 28-godišnja supruga službeno su postali roditelji nakon što su dobili svoje prvo dijete zajedno, objavio je TMZ.

Beba se pridružila obitelji u petak, 24. listopada, u Massachusettsu. Ovo je prvo dijete i za Evansa i za njegovu suprugu, inače portugalsku glumicu.

Iako su prvi put povezani u siječnju 2022., Evans i Baptista uglavnom su svoju vezu držali privatnom. Izvor je potvrdio za People da su bili u vezi više od godinu dana u studenom 2022.

Želio obitelj

Par se vjenčao u rujnu 2023. tijekom ceremonije na privatnom imanju u Cape Codu, rekao je isti izvor za People. Inače, Peopleov najseksi muškarac iz 2022. pričao je ranije o svojoj želji da se smiri i osnuje obitelj, ali nije spomenuo Baptistu.

'To je apsolutno nešto što želim: ženu, djecu, obitelj', rekao je tad Evans.

'Kada čitate o većini najboljih umjetnika, bilo da se radi o glumcima, slikarima, piscima... većina njih priznaje da nije bio rad koji su napravili ono čime su najponosniji već odnosi; obitelji koje su stvorili, ljubav koju su pronašli, ljubav koju su podijelili', dodao je slavni glumac.

Za Access Hollywood ranije je na premijeri filma Red One ispričao kako se nada da će jednog dana postati tata super-heroj.

'Da, nadam se. Da, apsolutno', odgovorio je Evans. 'Titula tata je uzbudljiva'. Ovo je prvo dijete za oboje, a par se vjenčao u rujnu 2023. godine na privatnoj ceremoniji.