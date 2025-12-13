U braku su 17 godina: Znate li kako izgleda supruga Woodyja Harrelsona

Slavni glumac i njegova supruga Laura Louie, koji se rijetko zajedno pojavljuju u javnosti, došli su podržati redatelja Jamesa L. Brooksa na holivudskoj Stazi slavnih. Par je u braku 17 godina, a njihova ljubavna priča počela je sasvim slučajno
Woody Harrelson (63) i njegova supruga Laura Louie (60) ne viđaju se često pod svjetlima reflektora, no ovoga su puta napravili iznimku. Par je u opuštenom izdanju stigao na otkrivanje zvijezde redatelja Jamesa L. Brooksa na holivudskoj Stazi slavnih u Los Angelesu.
Tamo su stigli sasvim jednostavno odjeveni, a Laura je bila i bez trunke šminke, što zapravo odražava i njihov način života. Poznato je da su Woody i Laura posvećeni ekologiji i organskoj prehrani, a Laura je tu strast pretvorila i u posao, pokrenuvši servis za dostavu organske hrane Yoganics, a kasnije i Yoganics Maui.
Njihova priča počela je davne 1987. na setu kultne serije 'Kafić Uzdravlje' (Cheers). Woody je tada Lauru zaposlio kao svoju osobnu asistenticu.
'Bila je toliko sjajna da su nakon toga svi drugi u seriji nabavili asistente. Postala je moja asistentica dan nakon što smo se upoznali i radila je to iduće tri godine', ispričao je Harrelson 2017. za The Hollywood Reporter, priznavši da su osjećaji postojali od početka: 'Bilo je to jedno od onih stvari koje si nisam htio priznati: nisam htio osjećati privlačnost prema svojoj nevjerojatnoj asistentici.'
Vjenčali su se 2008. na intimnoj ceremoniji na Mauiju, a zajedno imaju tri kćeri: Deni (31), Zoe (29) i Makani (19). Glumac je priznao da prije Laure nije vjerovao u instituciju braka.
'Nikad nisam vjerovao u koncept braka. Jednostavno mi nije imalo smisla to dugoročno monogamno ponašanje ljudi', rekao je tada. 'Bio sam nesposoban za duge veze. Bio sam s bilo kim tko bi me htio, a onda sam upoznao svoju ženu.'