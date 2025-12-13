U braku su 17 godina: Znate li kako izgleda supruga Woodyja Harrelsona

Woody Harrelson (63) i njegova supruga Laura Louie (60) ne viđaju se često pod svjetlima reflektora, no ovoga su puta napravili iznimku. Par je u opuštenom izdanju stigao na otkrivanje zvijezde redatelja Jamesa L. Brooksa na holivudskoj Stazi slavnih u Los Angelesu.

Tamo su stigli sasvim jednostavno odjeveni, a Laura je bila i bez trunke šminke, što zapravo odražava i njihov način života. Poznato je da su Woody i Laura posvećeni ekologiji i organskoj prehrani , a Laura je tu strast pretvorila i u posao, pokrenuvši servis za dostavu organske hrane Yoganics, a kasnije i Yoganics Maui.

Njihova priča počela je davne 1987. n a setu kultne serije 'Kafić Uzdravlje' (Cheers). Woody je tada Lauru zaposlio kao svoju osobnu asistenticu.

'Bila je toliko sjajna da su nakon toga svi drugi u seriji nabavili asistente. Postala je moja asistentica dan nakon što smo se upoznal i i radila je to iduće tri godine', ispričao je Harrelson 2017. za The Hollywood Reporter, priznavši da su osjećaji postojali od početka: 'Bilo je to jedno od onih stvari koje si nisam htio priznati: nisam htio osjećati privlačnost prema svojoj nevjerojatnoj asistentici.'

Vjenčali su se 2008. na intimnoj ceremoniji na Mauiju, a zajedno imaju tri kćeri: Deni (31), Zoe (29) i Makani (19). Glumac je priznao da prije Laure nije vjerovao u instituciju braka.

'Nikad nisam vjerovao u koncept braka. Jednostavno mi nije imalo smisla to dugoročno monogamno ponašanje ljudi', rekao je tada. 'Bio sam nesposoban za duge veze. Bio sam s bilo kim tko bi me htio, a onda sam upoznao svoju ženu.'