U braku su 17 godina: Znate li kako izgleda supruga Woodyja Harrelsona

N. Sa

13.12.2025 u 20:38

Woody Harrelson
Woody Harrelson Izvor: EPA / Autor: JILL CONNELLY
Slavni glumac i njegova supruga Laura Louie, koji se rijetko zajedno pojavljuju u javnosti, došli su podržati redatelja Jamesa L. Brooksa na holivudskoj Stazi slavnih. Par je u braku 17 godina, a njihova ljubavna priča počela je sasvim slučajno

Woody Harrelson (63) i njegova supruga Laura Louie (60) ne viđaju se često pod svjetlima reflektora, no ovoga su puta napravili iznimku. Par je u opuštenom izdanju stigao na otkrivanje zvijezde redatelja Jamesa L. Brooksa na holivudskoj Stazi slavnih u Los Angelesu.

Tamo su stigli sasvim jednostavno odjeveni, a Laura je bila i bez trunke šminke, što zapravo odražava i njihov način života. Poznato je da su Woody i Laura posvećeni ekologiji i organskoj prehrani, a Laura je tu strast pretvorila i u posao, pokrenuvši servis za dostavu organske hrane Yoganics, a kasnije i Yoganics Maui.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Freepik

Njihova priča počela je davne 1987. na setu kultne serije 'Kafić Uzdravlje' (Cheers). Woody je tada Lauru zaposlio kao svoju osobnu asistenticu.

Woody Harrelson i Laura Louie
Woody Harrelson i Laura Louie Izvor: Profimedia / Autor: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

'Bila je toliko sjajna da su nakon toga svi drugi u seriji nabavili asistente. Postala je moja asistentica dan nakon što smo se upoznali i radila je to iduće tri godine', ispričao je Harrelson 2017. za The Hollywood Reporter, priznavši da su osjećaji postojali od početka: 'Bilo je to jedno od onih stvari koje si nisam htio priznati: nisam htio osjećati privlačnost prema svojoj nevjerojatnoj asistentici.'

Woody Harrelson Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN

Vjenčali su se 2008. na intimnoj ceremoniji na Mauiju, a zajedno imaju tri kćeri: Deni (31), Zoe (29) i Makani (19). Glumac je priznao da prije Laure nije vjerovao u instituciju braka.

'Nikad nisam vjerovao u koncept braka. Jednostavno mi nije imalo smisla to dugoročno monogamno ponašanje ljudi', rekao je tada. 'Bio sam nesposoban za duge veze. Bio sam s bilo kim tko bi me htio, a onda sam upoznao svoju ženu.'

tportal
