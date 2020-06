Sreća u obitelji: Lejla i Tarik Filipović slave

Jedan od najomiljenijih domaćih voditelja i glumaca, 47-godišnji Tarik Filipović, već je 13 godina u braku s bivšom Miss Hrvatske, Lejlom Filipović, s kojom ima dvojicu sinova, Armana i Dinu. Danas je njihova skladna obitelji imala za slavlje. Njihov, kako Tarik kaže, Dinček, proslavio je 17. rođendan

'Moj Dinček... 17. Korak do punoljetstva. Prerastao me 'u visinu' neka me preraste na svim poljima. Zdrav. Nasmijan. Voli te tata', nježna je poruka tate Tarika Filipovića koju je uputio svom mezimcu. Fotografiju sretnog slavljenika i hashtag 'sretan rođendan velikom dečku' i Lejla je objavila na svom Instagramu.

'A majčice moja, sretna tebi skora nabavka ozbiljne puške koja će ti trebati. Sve najljepše želim momku velikom, čestitala im je glumica Nataša Janjić Medančić. Među čestitarima su i Viktorija Rađa, Iva Radić, Daria Lorenzi Flatz.