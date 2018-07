Sramota na zatvaranju prvenstva: Dok je Grabar Kitarović kisnula, Putin i Macron skrivali su se ispod kišobrana

Iako je kiša prijetila tijekom cijele utakmice, nebo se 'otvorilo' tek nakon što je završilo finale ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, te kada su medalje krenuli dijeliti predsjednički trojac - Vladimir Putin, Emanuel Macron i naša Kolinda Grabar Kitarović, a ono što nitko nije mogao ne primjetiti je to da je jedina dama, naša predsjednica, kišobran dobila posljednja, kada je već bila u potpunosti mokra

No, kiša je nešto na što se ne može utjecati, ali na to hoće li se nekome, osobito čelnicima država, nad glavu staviti kišobran, kako bi ih se zaštitilo od padalina, osobito jer su na kraju, na ceremoniji zatvaranja, bili po službenoj dužnosti, može se itekako utjecati.

Treći kišobran isto se pojavio, no muškarcu koji ga je držao važnije je bilo da ne pokisne on, a ne hrvatska predsjednica, koja je do kraja podjele medalja bila u potpunosti mokra, no to joj nije smetalo da slavi veliki uspjeh naših nogometaša sa velikim osmijehom na licu.