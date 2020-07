Sportska novinarka Mirna Zidarić o svom iskustvu s koronom: Ljudi će naglo mijenjati smjer kretanja iako ste skriveni iza maske

Mirna Zidarić, poznata novinarka i voditeljica HRT-a, iskreno je progovorila o svom iskustvu s Covid-19 nakon što se zarazila na teniskom turniru Adria Tour u Zadru

Zidarić je bez zadrške na portalu HRT-a opisala svoju borbu s koronavirusom, ali i s kakvim se reakcijama susretala.

'Dok još nisam znala za njihove nalaze, uoči finala osjetila sam slabost u nogama. Stojim u društvu, ali pogledom tražim kamo bih sjela. Bio je to prvi znak da nisam ona prava. Uzburkalo se sve oko otkazanog finala, odradila sam posao i s mužem krenula kući. Već u autu osjetila sam kako mi raste temperatura, ali to sam pripisala stresu izazvanom iznenadnim razvojem događaja, iscrpljenosti nakon višemjesečnog boravka u kući, no ipak je to bilo nešto posve drugo. Tijekom noći počela je snažna glavobolja (a mene glava nikada ne boli), skidala sam temperaturu, vrtjela se po postelji i u nekom bunilu svanuo je novi dan uz nadu da je to samo prolazna slabost', objasnila je Mirna Zidarić u svom tekstu pod nazivom 'Korona moja' na portalu HRT-a.