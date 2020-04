Sophie Turner zeza muža jer nosi traperice po kući

Trudna glumica Sophie Turner poznata po svojoj ulozi u 'Igri prijestolja' trenutno je s mužem zatvorena u kuću, no Joe Jonas jednostavno se ne može naviknuti na izolaciju pa po kući nosi traperice

Kako bi dodatno naglasila koliko uživa u izolaciji, Sophie Turner pokazala je pred kamerom da nosi donji dio trenirke.

'Ovo je sjajno, zar ne? Ne moraš se odijevati. Nosim trenirku. Gore sam sva ozbiljna, a dolje je tulum', rekla je Sophie Turner uz smijeh te dodala kako njen muž Joe još to nije prihvatio.

'To mi je zapelo za oko tek jednom kad je karantena počela. Vidjela sam neku šalu na ineternetu koja pita kakva ste vi to osoba ako nosite traperice po kući. A Joe to radi. Joe nosi traperice po kući – iako ga nitko ne može vidjeti. Ja ne nosim traperice. Ovo je najviše odjeće što sam stavila na sebe već danima', rekla je glumica.

Conan O'Brien zatim je priznao kako i on sam nosi traperice.

'Zašto to radiš svom međunožju, Conane', šaljivo ga je pitala Sophie Turner.

Glumica je također spomenula da Joeu nije lako zabaviti se od kad ne može izlaziti.

'Sve ide u moju korist. Joe je vrlo društven pa mi ga je inače teško natjerati da provede neko vrijeme sam sa mnom. Ovo je kao neki zatvor za njega, ali je sjajno za mene', zaključila je glumica.