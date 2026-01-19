Slomila srca pratitelja: Zvijezda serije 'U dobru i zlu' podijelila pretužnu vijest

TEŠKI TRENUCI

Mlada glumica Lena Medar, koju gledatelji trenutno prate u popularnoj dramskoj seriji Nove TV 'U dobru i zlu', prolazi kroz teške privatne trenutke. Na Instagramu se oprostila od svoje vjerne četveronožne prijateljice, psa koji joj je bio neizostavan dio života

Uz niz zajedničkih fotografija koje prikazuju sretne trenutke provedene s ljubimicom, Lena Medar je napisala dirljivu posvetu koja je ganula mnoge njezine pratitelje i kolege.

'Volim te, curice moja. Bila si najljepša', napisala je glumica, oprostivši se od svoje mezimice riječima punim ljubavi i boli. Gubitak kućnog ljubimca, kojeg mnogi smatraju ravnopravnim članom obitelji, uvijek je težak udarac, a riječi podrške i utjehe odmah su počele pristizati u komentarima ispod objave. Inače, glumica nije često aktivna na društvenim mrežama.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia, montaža: Neven Bučević

Zvijezda u usponu

Podsjetimo, Lena Medar u hit seriji 'U dobru i zlu' tumači lik Lorene Šimat, kćeri kućne pomoćnice i prijateljice obitelji Srića. Premda joj je ovo prva velika televizijska uloga, Lena je već osvojila simpatije publike svojom prirodnošću i talentom.

'Voljela bih da u ovom poslu mogu napraviti dugoročne planove, međutim još uvijek nisam dogurala do tog stadija u svojoj karijeri. Želja mi je svakako nastaviti raditi, snimati, uživati i moći živjeti od ovoga posla. Doduše, moram reći da bih bila nevjerojatno sretna ako bih uskoro dobila priliku ponovno zaigrati u nekom dugom ili kratkom metru', izjavila je ranije za tportal.

Lena Medar Izvor: Cropix / Autor: Vedran Peteh

