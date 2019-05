Slike festivala su impresivne, svi jedva čekaju da Sea Star započne

Sinoć u zagrebačkom klubu Beertija održan festivalski warm up party

U odličnoj festivalskoj atmosferi zagrebačke Beertije sinoć je održan, već tradicionalan, zajednički party na kojem superpozitivan vibe odaslali Maja Čulig iz Addiko banke, Vojko V, Mile Kekin, Sett iz Krankšvester i direktor Sea Stara Sanjin Đukić.

'Slike su impresivne i sretan sam da ćemo svirati na ovom festivalu! Malo se osjećamo i kao dio tradicionalne glazbe - mi s gitarama, ali veselimo se najbrojnijoj domaćoj publici. Drago mi je zbog čvrstog prijateljstva s Addiko bankom i jedva čekam da se vidimo na Sea Staru' – biranim je riječima svoj 'debitantski' nastup na Sea Staru najavio Mile Kekin na jučerašnjem warm up partyju kojeg su složili Addiko Bank i Sea Star.

'Sa strane Addiko banke mogu reći kako smo vrlo ponosni što već treću godinu zaredom možemo podržati Sea Star. Mi inače želimo biti bff festivala i podržavamo brojne glazbene i kulturne događaje, a od mnogih festivala koje podržavamo Sea Star nam je jedan od najdražih. Toga svega ne bi bilo bez divnih ljudi s kojima surađujemo i kroz Sea Star i kroz Exit i Sea Dance festival. Sa svoje strane pobrinut ćemo se da sve bude besprijekorno. Kartica koja služi kao sredstvo za plaćanje može se nadoplaćivati za konzumaciju, a iznos koji ostane na kartici bit će vraćen, ako se ne potroši. U festivalskoj zoni biti će postavljena dva Addiko bankomata kako bi posjetitelji mogli podizati gotovinu i uplaćivati sredstva na karticu. Naša uloga je da pomognemo da dobra zabava bude u prvom planu, a dobra glazba je neupitna' - izjavila je Maja Čulig ispred Addiko banke.

Da se stvari kreću u idealnom smjeru potvrdio je i direktor festivala Sanjin Đukić: 'U konačnici ćemo imati minimalno 50% bolju posjetu u odnosu na prošlu godinu. Jedan dio zasluge za to definitivno leži i u sjajnom bukingu festivala i velikom uspjehu u dovođenju Wu-Tang Clana, velikih internacionalnih imena kao što su Sven Vath, Nina Kraviz, IAMDDB i prve regionalne lige s imenima kao što su Bajaga i Instruktori, Vojko V, Krankšvester ili naši debitanti Hladno pivo. Program nam je sjajan, prvi smo festival sezone, sve dobro što smo naučili u prethodne dvije godine iskoristili smo da napravimo najmoćniji Sea Star do sada!'

Sett iz Krankšvestera napomenuo je kako su se prošle godine ugodno iznenadili glavnom pozornicom koja je doslovno izgledala kao svemirski brod: 'Meni je najveći skok iz godine u godinu bio zapravo taj prijelaz na svemirski brod od stagea, što je fantastično za nas, jer imamo super fotke na Instagramu i osjećali smo se kao velik bend, kao da Lady Gaga nastupa. Dodajte još tih lasera, mi jedva čekamo'. Vojko V je nastupio na prvom izdanju festivala s Dječacima i sjeća se kako su se i nakon svog nastupa dosta zabavljali: 'Sjećam se DJ Umeka i kako smo se dobro zabavljali (možda i previše). Ima jako puno mladih ljudi i sve izgleda kao razglednica. Kao kad gledate one fotografije s festivala gdje mlada cura s cvikama gleda prema suncu, e na Sea Star Festivalu je točno tako. Sjećam se da smo gledali Krankšvester na toj velikoj pozornici i bio sam ljubomoran, tako da ove godine očekujem i ja puno slika sa svim tim laserima'.

Treće izdanje Sea Star Festivala od 24. do 25. svibnja uz Welcome Party 23. te Closing Party 26. 5. u Umag dovodi najveća svjetska i regionalna glazbena imena. U petak 24. svibnja glavnu Addiko Tesla pozornicu zauzet će elektronski otac Sven Vath, karizmatična techno liderica Nina Kraviz, nadolazeća zvijezda Ilario Alicante i britanska trap-jazz zvijezda IAMDDB, a uz njih i regijski asovi Vojko V, Fox i High5. Ista večer na Nautilus Areni u suradnji s Dritom donosi Krankšvester, Hazze, Buntai i Smoke Mardeljana kojima će podršku dati Tikach (In da klub), Yung Ile Sosa & Hourglass (Trepaj il krepaj) i Young Leø (In da klub). Waves pozornica ugostit će SYSTEM DIVINE, Ana Antonova, Life4Funk i Dino Jukić.

U subotu, 25. svibnja, Addiko Tesla pozornica donosi najveću hip hop grupu u povijesti, mitski Wu-Tang Clan, sjajan regionalni trojac Bajaga & Instruktori, Hladno pivo i Nola te Mahmuta Orhana, Lady Lee i Phat Phillieja. Program u Nautilus areni, složen u suradnji s Klubskom scenom donosi izuzetnu techno postavu koju čine Marko Nastić, Petar Dundov, Enrico Sangiuliano, DJ Jock, Lawrence Klein i Unique. Uz njih potvrđena je dvodnevna postava za „najtišu“ pozornicu Sea Stara, Silent Octopus, koju čine Kiki B., Sin i Indy dok će atmosferu na Exotic Laguni obje večeri nabrijavati MC Choma, Tito, Jovan M i DJ Sesha, dok subotnji party na Wavesu rade BRONSKI, Marin Biočić, Amor, Marcel i San Suono.

Super cijene i akcija 'kupi 4, zgrabi 5' do srijede 15. svibnja!

Aktualna cijena festivalskih ulaznica po 259 kn s 35% popusta vrijediti će do srijede 15. svibnja do kraja dana! Isti dan će se završiti i popularna akcija; Kupi 4, zgrabi 5; gdje se na 4 kupljene festivalske ulaznice peta dobiva besplatno. Nepromijenjene ostaju cijene jednodnevnih ulaznica po cijeni od 169 kn, jednodnevnog VIP Golda po 400 kn i festivalske VIP Gold ulaznice po 750 kn. Kupiti se mogu na prodajnim mjestima i online u sistemima Ticketshop.hr i Entrio te na seastarfestival.com.

U ponudi je široka lepeza smještaja za sve posjetitelje Sea Star festivala. Stella Maris resort nudi premium kamp s četiri zvjezdice, u čiju cijenu je uračunato i korištenje bazena na otvorenom s morskom vodom, te bungalova, apartmana vila ili hotela koji se nalaze neposrednoj blizini festivalskog prostora. Ponude smještaja kreću se od nevjerojatnih 7€ za kamp, 8€ za bungalove i 10.8€ po osobi za noć za festivalske apartmane! Rezervacija smještaja i dodatne informacije o svim opcijama mogu se pronaći na stranici https://www.seastarfestival.com/smjestaj/.