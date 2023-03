Sharon Stone otvorila dušu: 'Zbog 'Sirovih strasti' izgubila sam skrbništvo nad svojim djetetom'

Glumica je rekla da ju je jedna od njezinih najslavnijih uloga stajala skrbništva nad sinom 2004. godine, prenosi u subotu BBC

Stone i njezin tadašnji suprug Ron Bronstein posvojili su sina Roana 2000. godine. No kad se par razveo 2004. godine, sudac je skrbništvo dosudio Bronsteinu. Gubitak ju je slomio, rekla je Stone domaćinu Bruceu Bozziju u podcastu Table for Two.