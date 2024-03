Severina bez zadrške: Ja sam 30 godina 'na vlasti' i uvijek imam većinu

'Pred zakonom bismo svi trebali biti isti. Nešto što je dobro u mojoj koži, poziciji, to je da sam 30 godina 'na vlasti' i uvijek imam većinu, za ove dečke koji u parlamentarnim izborima nemaju nijednu ženu koja ih predstavlja na izborima. Poručila bih da se ovo ne bi trebalo biti jednom godišnjem, da se treba događati ne samo jednom u mjesecu nego jednom tjedno. Trebaju sve izaći na ulicu. Ovo je za djecu, za klinke od 10, 12 godina. Ovo im možemo ostaviti', rekla je Severina i pozdravila svoju majku.

Dodala je i da je apsolutno potrebno da se za ženska prava borimo na ulici te da je dobila veliku podršku od svih.

'Svi daju podršku, ali pogotovo žene. Sada sam pričala s pet žena kojima su uzeli djecu i to tri sina, jednu djevojčicu. To su žene koje su male i nemoćne i ne mogu pred kamera kao ja. U sekundi su mi stizale desetine poruka, ne samo iz Hrvatske nego iz cijele regije, najviše iz Hrvatske. To su žene koja ova država ovršuje, ovršuje im djecu, bježe od zlostavljača i silovatelja djece. Znamo za slučaj iz Mostara, majka već ima nekoliko ovrha da vrati djecu', rekla je Severina, objavio je RTL.