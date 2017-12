Saša Lošić otvorio dušu: 'Možda mi je žao što će me pamtiti samo kao člana grupe Plavi orkestar'

Prije više od 30 godina Plavi orkestar bio je najomiljeniji bend u bivšoj državi. Njihovi hitovi doživjeli su kultni status, a prvi album 'Soldatski bal' prodan je u više od 600 tisuća primjeraka. Oni i danas žare i pale na radost starih, ali i novih fanova koji nestrpljivo očekuju neki od koncerata s trenutne turneje 'Everblue', čiji je zagrebački datum zakazan za 17. veljače. Pročitajte što je neumorni frontmen i umjetnik Saša Lošić za tportal govorio o bendu, tremi prije nastupa, povratku u Sarajevo, pokretu new primitives i selidbi na Hvar, na kojem će sviti svoje gnijezdo s voljenom Špelom Možinom

'To je jeftin marketinški trik. Mi ćemo ostati postojati jer ne ovisimo o tiražama, uspjehu, jednostavno nam je na neki način lijepo svirati. To zvuči nedovoljno kad vam kažem, malo možda, ali stvarno je divno. To je energija koju vidiš i koja je strahovito nesvakidašnja. Još uvijek imamo tremu, mi smo još uvijek isti onaj garažni bend kakav smo nekad bili. Nekad sam znao reći Ćerama i Saši - ajmo izaći jednom na stage kao Stonesi, kao Oasis, usporeno mahnuti publici, međutim mi smo kao da je 1985., kao da nas je netko iz topa izbacio. Bas gitarist Ćera potrči na binu samo da što prije počne koncert. I ako ne počne publika pjevati s nama, ako nisu kazaljke u crvenom, počnemo griješiti na sceni, izgubimo se. Prvi počne griješiti bas gitarist, onda ga slijedi brat, pa se izgubim ja, jer zaboravim tekst, a jedini stup stabilnosti je gitarist Saša Zalepugin. Nekad se toliko zbunim da čitam tekst iz prvih redova. Recimo na pjesmi 'Lovac i košuta' dogodi mi se nekad na drugoj strofi da me uhvati panika, kao da prebirem po kartoteci 'kako ide druga strofa'. Čuo sam da Steven Tayler ima prozirne panoe s tekstovima koji ga prate po bini gdje god se kreće', kaže.

Kad izlazi na veliki stage, ima, kaže, odgovornost jer se brine da ljudi ne budu razočarani. 'Mislim si da bih trebao potrčati, da bi bio red da prošećem po stageu kao Jagger, a onda odjednom se depersonaliziram, odvojim od sebe i počnem razmišljati: 'Kakve to smiješne pokrete radiš, nisi to ti, stani na mjestu.' Zavidim nekada Balaševiću koji je od početka do danas isti, stavi ruku u jedan džep i ljudi ga slušaju radi novih pjesama, tekstova, a ne zbog toga hoće li praviti neke pokrete. Drugi problem koji imam, a to sad može sličiti na neko kvaziestradno filozofiranje je - otkud taj egzibicionizam, otkud potreba da budeš netko i onda ne racionaliziraš, nosi te taj zanos. Kad izađem na stage, uđem u neko psihološko stanje koje bi se moglo nazvati nadrealnim vrtlogom. Ne gledam u oči publike, uvijek gledam u udaljenu točku u daljini, zamišljam scene iz filmova, ugodne momente s mora, pjesme. Recimo kad zamisliš nešto o čemu pjevaš, onda se to nekim čudom na podsvjesnom nivou prenese na publiku. Kad pjevaš rutinski, onda je to kao da samo tovariš... Međutim kad zamisliš to o čemu pjevaš, kad zamisliš slike, onda se to prenese na njih', kaže Loša.

'Moja djevojka - žena radi u diplomaciji i dobila je premještaj iz Bruxellesa u Sarajevo tako da je došlo do neobične situacije da me Slovenka vrati u moj grad. Bio sam dosta zbunjen, no ljudi su me prekrasno prihvatili, od konobara do slastičara, sa svima se fino ispričam', kaže.

'Možda mi je žao što će me pamtiti samo kao člana grupe Plavi orkestar. Imam preko 30 sati neobjavljenog materijala teatarskih predstava, filmova, opera. Nisam sistematičan tip, nemam svoju arhivu. Sve je to razbacano po nekim kutijama, ali pripremam se za dan kad ću sve sistematizirati. Međutim trebaš imati ambiciju u sebi, a ja je već odavno nemam. Točno znam trenutak kad sam je izgubio - za vrijeme naših ratnih tragedija, početkom devedesetih godina, kad su se u meni reprogramirali prioriteti u životu. Odjednom su mi slava i uspjeh postali relativna kategorija. Počeo sam se brinuti za ljude. Nije toliko važna karijera, ne treba širiti miris važnosti oko sebe i mislim da sam od tog trenutka počeo ljude doživljavati ravnopravnima, ma kakvo zanimanje imali i ma gdje živjeli. Duboko smatram da provincijalizam nije mjesto rođenja nego stanje duha. Ima svjetskih ljudi u nekim malim, zabitim selima, a imaš opet puno urbanih, načitanih ljudi te vidiš da imaju napuhan ogroman balon ega i da osim praznih floskula ništa od njih ne možeš naučiti. Danas imam snažan filtar da razlučim što je važno i što nevažno u životu', ističe.

'Mislim da je život jednako atraktivan u tako malom, mikrokozmosu u kojem se pričaju 'male' ljudske priče i gdje čovjek ne mora biti rob vibracije grada, gdje je sve fancy, gdje vlada teror brzine te gdje je sve glamurozno i pompozno. U naizgled malim, nevažnim životima događa se divni, veliki životni put. Bio je jedan šjor Miko, poštar, 94 godine je doživio i do zadnjeg trenutka je hodao po rivi malog ribarskog mjesta u kojem ću živjeti. S njim sam znao nekad piti kavu. Pitao sam ga kako je doživio tolike godine, a da je ostao vitalan i sa sjajem u očima. Pokazao je prema nebu i rekao da je slušao svoje srce. Nikad nije živio život iz glave. Jer mi svi živimo život iz glave, razuma, a tako se stvara privid stvarnosti. Fejkamo ovaj život. To naročito vidiš po društvenim mrežama', kaže i dodaje da je u jednom trenutku bio ovisnik o njima.

Danas, kaže, svi živimo pod parolom everything is amazing but nobody is happy (sve je veličanstveno, ali nitko nije sretan). 'Današnja deviza je coolness, kako biti kul. Ja volim biti uncoool, roba s greškom. Svi izgledaju fantastično na društvenim mrežama, sve se svodi na to - 'bio sam u hotelu s pet zvjezdica, a ti si to ne možeš omogućiti i kako je to simpatično', tvrdi.

Dotakli smo se i tema new primitivesa (novi primitivizam), pokreta koji je nastao krajem 1970-ih i početkom 1980-ih, a začetnici su mu osim Plavog orkestra bili Zabranjeno pušenje, Elvis J. Kurtović, Bombaj štampa i Crvena jabuka. Loša kaže da se taj pokret sam ukinuo. 'Kratko vrijeme bili smo tu, formirali smo kasnije svoj osobni žanr, neki urbani melankolični pop, a Pušenje i Elvis su ostali u tom pokretu i oni su napravili kongres novih primitivaca u Sarajevu krajem osamdesetih te ukinuli pokret da ga netko drugi ne bi ukinuo. Siguran sam, da ga nisu ukinuli, da bi to danas bio najmasovniji pokret, s preko 400 milijuna ljudi. Danas su primitivci najbrojnija masa. Sada se to zove true primitives', objasnio je Loša.