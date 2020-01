Samozatajna snaha kraljičina je miljenica: Hoće li odlaskom Harrya i Meghan profitirati supruga najmlađeg sina Elizabete II?

Sve je izglednije da će 'rupa', nastala odlaskom Harryja i Meghan iz kraljevske obitelji, uskoro biti popunjena, te da će se na to mjesto savršeno uklopiti najmlađi kraljičin sin, princ Edward, poznatiji kao grof od Wessexa, ali i njegova supruga, vojvotkinja Sophie, koja se u ulogu nove kraljičine miljenice već uživila

No, sve to nju niti najmanje ne zamara, osobito jer je i sama svjesna da joj nitko neće ništa prigovoriti budući da je upravo ona kraljičina miljenica. Iako je godinama bila u sjeni, zajedno sa svojim suprugom, 2020. godina mogla bi joj donijeti velike promjene, osobito nakon što su kraljevsku obitelj napustili princ Harry i Meghan Markle. Upravo zbog toga mnogi nagađaju kako bi vojvoda i vojvotkinja od Wessexa mogli doći na mjesto koje je do sada bilo rezervirano za vojvodu i vojvotkinju od Sussexa.