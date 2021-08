Sada napokon sve ima smisla: Fotografije sa seta novog ‘Seksa i grada’ potvrdile nagađanja

Ono što su najveći obožavatelji 'Seks i grada' mjesecima čekali i držali fige da se ostvari, sada je i potvrđeno, a oni mogu u miru iščekivati nove nastavke omiljene serije. Chris Noth, odnosno Mr. Big snimljen je na setu serije, što znači da ćemo ga, unatoč prethodnim najavama, ipak imat prilike ponovno gledati i uživati u novim zavrzlamama njega i Carrie Bradshaw

Odjeveni u likove Carrie Bradshaw i Mr. Biga, glumci Sarah Jessica Parker i Chris Noth snimljeni su dok ponavljaju svoj scenarij za nove nastavke 'Seks i grada', pod nazivom 'And Just Like That...' Supružnici s malih ekrana snimljeni su na ulicama New Yorka, a najveći obožavatelji sada mogu odahnuti jer će Mr. Big ipak biti dijelom ponovno okupljene ekipe.