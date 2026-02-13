Emotivan nastup Stele Rade koji smo dugo čekali: Harmonika joj je 'pala s neba'

-
20:54
Stela Rade - Nema te
Konačno da smo dočekali i Stelu Rade na pozornici Dore... Inače, Rade se i 2024. godine prijavila za Doru, no nije prošla sud žirija, a sada nam se predstavlja ovom zanimljivom pjesmom 'Nema te'.
Iza ove pjesme stoje Anja Grabovac i Jan Jakovljev, autorski tim koji stoji i iza pjesme s kojom je maloprije nastupila Irma.
Nastup je svakako zanimljiv, planina na koju se popela svakako podsjeća na onu kakvu nam je Ukrajina donijela na eurovizijsku pozornicu 2024. godine, no sveukupno izgleda vrlo efektno!
-
20:50
Lana Mandarić - Tama
Lana Mandarić na Dori 2025. predstavila se pjesmom ''More', a ovog puta dolazi s nečim intimnijim i jačim. Njezina nova pjesma 'Tama' hrabro zalazi u unutarnje borbe, emotivne padove i trenutke nesigurnosti, ali i snagu koja iz njih rađa.
Glazbu potpisuju Lana Mandarić i Zorana Šiljeg, a tekst je u potpunosti djelo Zorane Šiljeg.
-
20:46
Ivan Sever - Crying Eyes
Široj publici ovaj se glazbenik predstavio 2019. u trećoj sezoni The Voice Hrvatska dosegnuvši Top 24 u izvrsnom timu Vanne. Na Dori se predstavlja pjesmom koja majstorski spaja irski kolorit, country esenciju i rock snagu, a sve je plod suradnje s talentiranim autorima Aidenom O’Connorom i Johnom Dohertyjem.
Iako posve drugačija od onoga na što smo možda navikli na Dori, ova izvedba itekako se ističe kvalitetom. Može li Hrvatska na Euroviziju poslati ovako hrabru pjesmu?
-
20:36
ZEVIN - My Mind
Na ovaj nastup svakako trebamo obratiti pozornost jer je riječ o pjesmi koju mnogi ljubitelji Eurovizije žele vidjeti na velikoj pozornici u Beču!
Slovensko-hrvatska glazbenica Nives Cilenšek Zevin visoko je među favoritima po broju pregleda, a za pjesmu 'My Mind' zaslužni su ZEVIN i Jernej 'Jerry' Drnovšek.
-
20:33
GABRIJEL IVIĆ - Light Up
Gabrijel Ivić na Doru je ušao kao rezerva, a sada ćemo vidjeti hoće li mu redni broj nastupa donijeti onu 'treća-sreća'.
Inače, riječ je o mladom šibenskom glazbeniku koji je počeo nastupati već u djetinjstvu, a bio je i natjecatelj u Supertalentu 2021.
Za glazbu i tekst zaslužan je sam Gabrijel uz pomoć Juna Ishida, japansko-hrvatskog glazbenika koji više od deset godina živi i radi u Hrvatskoj.
-
20:28
IRMA - Ni traga
Irma se obožavateljima Dore i Eurovizije već predstavila prošle godine, a sada traži drugu priliku s ovom novom pjesmom.
Ove godine donosi potpuno drugačiju glazbenu priču u kojoj demonstrira svoj nevjerojatan vokal, a nastup na Dori 2026 potpisuje redatelj i koreograf Igor Barberić. Za glazbu i tekst zaslužni su Jan Jakovljev i Anja Grabovac.
Kako vam se svidjelo?
-
20:24
RITAM NOIR - Profumi di mare
Nakon što nas je jučer za glazbenu večer pripremio Lima Len, isti zadatak danas je pao na Ritam Noir.
Baš kao i mnogi glazbenici sinoć, i ovaj bend dolazi iz Pule, a donose nam emociju, ritam i atmosferu mora.
Sastav čine Đole Macola, Lara Ulika Razzi, Denis Vitasović, Enea Popović, Isaura Nika Šeperović, a nastupu se pridružio i Fabris Radin.
-
20:18
Kreće nam druga večer Dore! Tko su vaši favoriti?
NA HRT-U
Emotivan nastup Stele Rade koji smo dugo čekali: Harmonika joj je 'pala s neba'
-
