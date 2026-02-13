Emotivan nastup Stele Rade koji smo dugo čekali: Harmonika joj je 'pala s neba'

Stela Rade - Nema te

Konačno da smo dočekali i Stelu Rade na pozornici Dore... Inače, Rade se i 2024. godine prijavila za Doru, no nije prošla sud žirija, a sada nam se predstavlja ovom zanimljivom pjesmom 'Nema te'.

Iza ove pjesme stoje Anja Grabovac i Jan Jakovljev, autorski tim koji stoji i iza pjesme s kojom je maloprije nastupila Irma.

Nastup je svakako zanimljiv, planina na koju se popela svakako podsjeća na onu kakvu nam je Ukrajina donijela na eurovizijsku pozornicu 2024. godine, no sveukupno izgleda vrlo efektno!