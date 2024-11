Russell Crowe otkrio zašto nije u novom 'Gladijatoru', evo što je rekao

Crowe je ranije izrazio osjećaj FOMO-a (fear of missing out) nakon što nije bio uključen u nastavak, koji je ponovno režirao Ridley Scott. Godine 2023. rekao je Collideru da je 'pomalo ljubomoran' jer, gledajući unatrag, 'bio sam mnogo mlađi čovjek, očito, i to je bilo veliko iskustvo u mom životu.' Crowe je dodao da 'Gladijator' i dalje drži posebno mjesto u njegovom srcu.

Zatim, u lipnju 2024., Crowe je u podcastu rekao da mu je to 'malo neugodno' budući da je njegov lik 'mrtav, a ja nemam pravo glasa o tome što će se učiniti' u budućim pričama: 'Ne mogu ništa reći. Ja sam pokopan, rekao je tada.

Scott, koji je pričao o trećem nastavku filma, također je rekao za Extra da je došlo do odbačene verzije scenarija nastavka u kojem se Maximus vratio iz zagrobnog života: 'Jedini način da ga vratim iz mrtvih bio je vratiti ga kroz umirući lik. Jedini problem je što Russell izgleda kao umirući ratnik.'