Rod Stewart nastavlja uživati u ljepotama Dalmacije, posjetio je i Skradinski buk

Britanski glazbenik danas je s obitelji posjetio Trogir, gdje je stigao luksuznom jahtom kojom obilazi našu obalu, a nakon toga uputio se razgledati i najduži slap na rijeci Krki, jednu od najpoznatijih prirodnih ljepota naše zemlje

Sudeći po fotografijama, izvođač bezvremenskih hitova kao što su 'Sailing', 'Tonight's the Night (Gonna Be Alright)', 'I Don't Want to Talk About It' u dobroj je formi. Podsjetimo, posljednji put je bio u Hrvatskoj 2018. godine, kad je održao koncert te prolazio vrlo teško razdoblje, budući da je liječio karcinom prostate.