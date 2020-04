Britanski komičar britkog jezika, Ricky Gervais, u novom intervjuu odlučio se tradicionalno javno obračunati s mega bogatim slavnim ličnostima - ovaj put na račun njihova cviljenja o izoliranosti u svojim višemilijunskim dvorcima, dok bolnički radnici i drugi riskiraju živote tijekom krize uzrokovane koronavirusom

Nakon što je svjedočio nizu javnih slomova slavnih poput onog američke voditeljice Ellen DeGeneres koja je svoju raskošnu vilu usporedila sa zatvorom ili pjevača Sama Smitha koji se nije libio zaplakati zbog novonastale situacije, Ricky Gervais o svemu je odlučio javno progovoriti.

'Nakon što sve ovo završi, više nikada ne želim čuti ljude kako jaukaju o socijalnoj državi. Više nikad ne želim čuti da netko kritizira medicinsko osoblje. Ti ljudi rade 14-satne smjene i ne žale se. Svo to vrijeme nose maske koje im na licu ostavljaju ožiljke, pritom riskirajući vlastito zdravlje i zdravlje svojih obitelji. I onda se slavne osobe žale na vrijeme provedeno u svojoj vili s bazenom. Iskreno, to više ne želim čuti', izjavio je poznati komičar u razgovoru za britanski tabloid The Sun.