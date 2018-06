Renata Končić Minea: 'S kilogramima se borim čitav život - malo gore, malo dolje'

Iza nje su uspješne godine u kojima je dokazala kako dobro pliva ne samo u glazbenim, nego i u voditeljskim vodama. Renata Končić Minea, koju gledatelji već dulje vrijeme prate u 'IN magazinu' Nove TV, nedavno je predstavila svoju novu pjesmu 'Čovjek s dva lica' te nastavlja uspješno balansirati između te dvije karijere. U razgovoru za tportal govorila je o novoj suradnji s Milanom Vlaović i fotografijama iz prošlosti. Dotaknuli smo se i estetske kirurgije, praštanja i ljubavnih veza

Gotovo 20 godina od početka karijere Renata Končić Minea je još uvijek jednako draga kao i u vrijeme pjesme 'Good Boy,' kada je preko noći postala miljenica publike. Uvijek je zahvalna sugovornica jer iskreno i bez zadrške odgovara na ama baš sva pitanja, pa čak, za razliku od mnogih kolegica koje to izbjegavaju, i ona manje ugodna. Od prvih nastupa, kad se odjednom našla rame uz rame sa svojim tadašnjim idolima, najvažnije joj je bilo da ima podršku obitelji i bliskih ljudi, a iako je mnogima djelovalo kao da odlazi sa scene pa se vraća, Minea je uvijek nastupala i pjevala na festivalima. Na jednom od njih, točnije na CMC festivalu, nastupila je nedavno.

Koliko za izvođača vašeg kalibra još uvijek znači pojavljivanje na takvim manifestacijama u vremenu u kojem su drugi kanali puno jače sredstvo promocije? Za nas izvođače svaka promocija je dobra promocija. CMC festival je idealna prilika za promociju i na brz i relativno lagan način pjesme dođu do slušatelja te putem CMC TV-a i samih gledatelja. Ljeto, more, opuštena atmosfera, druženje s kolegama samo su dio festivala i volim ga upravo zbog te ležerne note. Imala sam dobar razlog pojaviti se na festivalu, prije svega 'Čovjek s dva lica' je izrazito jaka ženska pjesma, a velika novost u mojoj glazbenoj karijeri je i suradnja s Milanom Vlaović. Predugo sam pauzirala s novom pjesmom, no ovoga puta se pokazalo kako je vrijedilo čekati i nadati se onoj pravoj. Veselim se i planovima koje Milana i ja imamo te novim pjesmama koje stižu uskoro. Koliko često nastupate, snimate pjesme i koliko se pjevačka karijera kosi s voditeljskom, televizijskom? Glazba je moja velika ljubav i to nerijetko spominjem. Zaista ne bih mogla zamisliti svoj život bez nje. Uz glazbu zaspim i uz nju se budim! Sreća je što se sve poklopilo na neki nenametljiv i spontan način. Voditeljsku ulogu sam zavoljela na prvu i sretna sam što mi se pružila prilika postati dio ekipe mog 'IN magazina'. Kockice su se posložile i mogu reći da uživam u tome što radim i zahvalna sam na svakoj pruženoj prilici. Nastupi su sastavni dio moga života i tako je već dvadesetak godina. Uživam popeti se na binu i zapjevati gotovo jednako kao i prvog dana.

Uvijek ste puni energije, nasmijani. Kako vam to uspijeva pored svih obaveza koje imate? Po prirodi sam vesela i nasmijana. Volim život i ljude, volim disati i živjeti punim plućima. Zahvalna sam što sam ostvarila san mnogih djevojčica koje maštaju o glazbenoj ili televizijskoj karijeri. Meni je sve to došlo spontano i slučajno, ali sam prigrlila otvorenog srca i svakim danom se trudim opravdati pruženu ljubav, podršku, povjerenje. Smatram da imam lijep život, obitelj uz sebe, prijatelje, kolege. Zar to nije dovoljan razlog za sreću? Naravno da i ja imam svakodnevne životne probleme, ne cvjetaju mi uvijek ruže, no sigurna sam da je s osmijehom na licu i pozitivnim stavom sve lakše! Sramite li se fotografija s početaka karijere? Neke pjevačice su alergične na snimke iz prošlosti. Ne, nikako. Pa vrijeme nosi svoje i, dapače, s osmijehom na licu gledam na te fotografije. Vraćaju me na početke moje glazbene karijere, a na taj period života gledam s veseljem. Uostalom, zato i postoje te fotografije, da ne zaboravimo kako vrijeme leti i kako treba iskoristiti život i vrijeme na najbolji mogući način.

I dalje ste, kao na početku karijere, bez bora i imate tijelo kakvo bi poželjela imati i osamnaestogodišnjakinja. Svi se pitaju kako vam to uspijeva. Kakav je osjećaj biti poželjna i u četrdesetoj? Uh, vidim i ja promjene na sebi, nije baš sve idealno. Na sreću, kada je riječ o borama i nekim nedostacima, puno znači i genetika. Po tom pitanju još nemam briga, no moram naglasiti da sam odmalena naučila voditi brigu o njezi tijela, kose, kože. S kilogramima se borim čitav život, malo gore, malo dolje, no bitno je da pazim na prehranu i vježbanje, tada je sve ok. Veliki sam gurman, tako da mi je uživanje u hrani najveći porok. Što na sebi najviše volite? Kad ste sami sebi najljepši? Kažu da ljepota dolazi iznutra, tako da se trudim raditi na sebi, biti zadovoljna sama sobom, što sam kroz godine i naučila. Budući da sam pod televizijskom šminkom gotovo svaki dan, najdraži mi je onaj dio tjedna kad mogu biti apsolutno prirodna. Obožavam ljeto, sunce i more, kada sam preplanula i s eventualno malo maskare kako bih naglasila trepavice. Tada sam si najdraža.

Jeste li za ili protiv estetske kirurgije? Definitivno nisam protiv. Estetska kirurgija dio je današnje svakodnevice. Naravno da sam uvijek na strani prirodnog i nenametljivog, no ne osuđujem ljude koji se prepuštaju u ruke estetskih kirurga. Tko voli, neka izvoli. No ipak, žao mi je vidjeti kad se pretjeruje, pogotovo kad mlade cure počinju sa zahvatima, a zaista nemaju potrebu za time. Za sada nemam potrebu za korekcijama i nadam se da će tako ostati što duže. (smijeh) Kako gledate na godine koje dolaze, a kako na one koje su iza vas? I na jedno i na drugo s pozitivom i osmijehom na licu. Zadovoljna sam svime iza sebe, bilo je uspona i padova, no bitno je da sam iz svega uvijek izvukla neku pouku i zaključak koji sam kasnije upotrijebila u svoju korist. Na greškama se uči, a na dobrim stvarima čovjek očvrsne i dobije samopouzdanje. Ne bojim se godina, smatram da svaka donosi nešto zanimljivo i novo, zrelost i iskustvo koje u prethodnima nisam imala.

Jeste li tipična horoskopska Djevica? Koje su vaše najbolje osobine, a kojih biste se rado riješili? Nije baš da vjerujem u horoskop i da se uzdam u njegove prognoze. Iz zezancije nekada znam pročitati 'prognozu' za tjedan ili mjesec, no nikada ga nisam shvaćala ozbiljno. Iako se poklapaju neke činjenice u kojima se prepoznajem, poput pedantnosti, urednosti, toga da sve mora biti na svom mjestu i ponekad sam sama sebi naporna jer imam potrebu držati pod kontrolom i ono nemoguće. To ujedno smatram svojom negativnom stranom. Po pitanju najboljih osobina ne bih se usudila govoriti sama o sebi, to morate pitati druge. Koga biste izdvojili kao najvažnije osobe u životu, vaše utočište, možda rame za plakanje? Definitivno obitelj, ona mi je na prvome mjestu. Iako zvuči kao klišej, u mom slučaju je zaista tako. Roditelji i brat oduvijek su mi bila najveća podrška u životu, a kad još njima pribrojim prijatelje, onda je slika kompletna. Bez meni dragih ljudi kojima sam okružena ne bih bila sretna. Ljubav je jako bitna i podrška partnera je neprocjenjiva. Kako biste definirali sreću? Biti voljen i voljeti!

Jeste li uvijek slušali svoje srce i koliko vam je to donijelo dobrog, a koliko lošeg? Srce i osjećaji me vode kroz život, tako je otkada znam za sebe. Možda bih u nekim slučajevima i situacijama bolje prošla da sam se vodila razumom, ali kalkulacija nikada nije bila moj odabir. Sve što radim radim sa srcem i ne znam drukčije. I da sto puta lupim glavom o zid, ja bih ponovno odlučila isto. Praštate li lakše sebi ili drugima? Praštati je velika osobina, usudila bih se reći i hrabra. Često sam se znala povesti za onom starom izrekom 'Oprostiti, ali ne i zaboraviti'. Svi mi griješimo, no oprostiti nekome i pružiti novu šansu po meni je vrlina koju nema svatko. Najlakše se naljutiti, zamjeriti i okrenuti leđa. Definitivno spadam u kategoriju ljudi koji praštaju. I sebi i drugima!

