Rekla je - da! Hrvatski reprezentativac pokazao svoju romantičnu stranu i uz ruže i svijeće zaprosio lijepu Makedonku

Objavivši tek fotografiju na kojoj je njegovana ženska ruka u prvom planu i drži crvenu ružu dok joj na prstu blista zaručnički prsten, naš rukometaš i reprezentativac Igor Karačić jasno je dao do znanja kako je njegova veza s Dušicom Andonovskom itekako ozbiljna

Za njihovu ljubav, moglo bi se reći, najzaslužniji je rukomet, jer tko zna bi li se naš rukometaš Igor Karačić i Makedonka Dušica Andonovska ikada upoznali da on upravo u njezinoj zemlji nije branio boje Vardara. Njihova ljubavna priča počela je prije nekoliko godinu dana, no trudili su se svim silama držati je podalje od očiju javnosti.

A da je njihova ljubav itekako ozbiljna, otkrio je sam rukometaš jednom romantičnom objavom na Instagramu. Naime, na svom profilu Karačić je objavio fotografiju njegovane ženske ruke koja drži ruku, dok joj na prstu sjaji zaručnički prsten, a uz nju je napisao - 'Yes, Yes!' i stavio emotikon zaručničkog prstena.

Čestitke su se krenule nizati, a koliko je zapravo rukometaš romantičan, otkriveno je na profilu posvećenom lijepoj Makedonki, gdje se vidi kako se Karačić itekako potrudio oko zaruka. Po stanu je položio svijeće, ali i crvene ruže, pomoću čijih je latica napisao - 'I Love You'.

Karačić je naručio i posebnu tortu na kojoj je pisalo 'Will You Marry Me?' (Hoćeš li se udati za mene?, op. a.), a lijepa Dušica nije mogla sakriti suze radosnice.