Reese Witherspoon napisala knjigu u kojoj se obračunava s Jamesom Bondom

Popularnoj glumici James Bond je stao na žulj, a sada je pronašla i način kako se s njime obračunati... Ono što ju je posebno zasmetalo u filmovima o poznatom detektivu je prikaz žena pa sada donosi svoju inačicu pametne i vješte detektivke.

Njezina knjiga 'Gone Before Goodbye' žanrovski je određena kao triler te je napisana u suradnji s Harlanom Cobenom. Priča je o talentiranoj kirurginji Maggie koja se nađe zarobljena u smrtonosnoj zavjeri, a koja pokazuje da seksipil nije toliko bitan pri rješavanju zločina, kao što je to slučaj s Bondovim djevojkama koje su u filmovima najčešće odjevene tek u bikinije.

'Odrastajući sam uvijek gledala filmove o Jamesu Bondu, moj tata je bio opsjednut njima, ali ja sam se pitala zašto su sve djevojke u bikinijima, i ne razumijem kakve to veze ima s rješavanjem zločina. Ako sam već namjeravala snimati triler, htjela sam da žena bude u središtu radnje. Htjela sam da ima jedinstven skup vještina koje svi na svijetu žele, ali ona to nije ni ne shvaća, i da ne mora pucati iz pištolja ili udarati negativce. Ona je zapravo vrlo pametna i vrlo intuitivna i nevjerojatna kirurginja', rekla je glumica koja je krenula u autorske vode.