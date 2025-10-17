Reese Witherspoon napisala knjigu u kojoj se obračunava s Jamesom Bondom

U prodaju uskoro stiže prva knjiga Reese Witherspoon, a u njoj nas očekuje zanimljiva priča sa snažnim ženskim likom u središtu zbivanja
Popularnoj glumici James Bond je stao na žulj, a sada je pronašla i način kako se s njime obračunati... Ono što ju je posebno zasmetalo u filmovima o poznatom detektivu je prikaz žena pa sada donosi svoju inačicu pametne i vješte detektivke.
Naime, kao strastvena ljubiteljica književnosti, Reese Witherspoon je odlučila napisati vlastito književno djelo, a u središte radnje postaviti lik zanimljive žene.
Njezina knjiga 'Gone Before Goodbye' žanrovski je određena kao triler te je napisana u suradnji s Harlanom Cobenom. Priča je o talentiranoj kirurginji Maggie koja se nađe zarobljena u smrtonosnoj zavjeri, a koja pokazuje da seksipil nije toliko bitan pri rješavanju zločina, kao što je to slučaj s Bondovim djevojkama koje su u filmovima najčešće odjevene tek u bikinije.
'Odrastajući sam uvijek gledala filmove o Jamesu Bondu, moj tata je bio opsjednut njima, ali ja sam se pitala zašto su sve djevojke u bikinijima, i ne razumijem kakve to veze ima s rješavanjem zločina. Ako sam već namjeravala snimati triler, htjela sam da žena bude u središtu radnje. Htjela sam da ima jedinstven skup vještina koje svi na svijetu žele, ali ona to nije ni ne shvaća, i da ne mora pucati iz pištolja ili udarati negativce. Ona je zapravo vrlo pametna i vrlo intuitivna i nevjerojatna kirurginja', rekla je glumica koja je krenula u autorske vode.
U ekskluzivnom razgovoru za BBC News priznala je da je dio nje bio zabrinut, ali ipak je prevladalo uzbuđenje nakon što je vidjela kako njezina ideja oživljava.
Također, ideju adaptacije ove knjige glumica ne želi odbaciti te priznaje da bi čak i voljela glumiti Maggie.