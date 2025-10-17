NIJE MU UGODNO

Keith Urban silno želi pobjeći od stvarnosti: Osjeća sram zbog svega

I.Bradić

17.10.2025 u 15:45

Nicole Kidman i Keith Urban
Nicole Kidman i Keith Urban Izvor: EPA / Autor: BIANCA DE MARCHI
Nakon što je Nicole Kidman otvoreno priznala koliko ju je rastava pogodila, njezin bivši suprug Keith Urban ne skriva osjećaj srama zbog brojnih naslovnica o njihovom prekidu

Nakon što je Nicole Kidman priznala koliko je žalosna zbog rastave, čini se da ni njezinom sad već bivšem suprugu nije baš svejedno. Kako doznaje Woman's Day, Keith Urban ne krije patnju te osjeća sram...

Popularni glazbenik navodno pati zbog brojnih naslovnica koje su kružile svijetom od prekida s Kidman. Kako donosi magazin, donio je odluku da će se na neko vrijeme malo pritajiti od crvenih tepih kako bi u privatnosti prebrodio 'sram' zbog prekida.

57-godišnjak posebno želi izbjegavati crvene tepihe kako bi izbjegao pozornost javnosti: 'Stvari su trenutno previše neugodne, a Keith jednostavno nema samopouzdanja suočiti se sa svim novinarima', rekao je povjerljivi izvor.

Međutim, odluka o rastavi došla je usred njegove turneje pa glazbenik baš i nema taj luksuz da se pritaji.

Keith Urban i Nicole Kidman
Keith Urban i Nicole Kidman Izvor: EPA / Autor: CJ GUNTHER

'Zadnje što mu treba je da njegov novi show bude zasjenjen svim njegovim osobnim problemima', otkrio je izvor.

Posljednje što je poznato je da je Keith Urban otkazao svoj koncert u Južnoj Karolini u četvrtak (16. listopada), no 17. listopada ga očekuje nastup u Nashvilleu.

