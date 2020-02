Razgovarali smo s Terezom Kesovijom, Prljom i Mrletom iz Leta 3 o suradnji koja je podigla prašinu: 'Nikad ne bih surađivala s nekim ljigavcem, a to što oni rade je odgovor na ovo odvratno društvo'

Naizgled su nespojivi, no zapjevali su zajedno u pjesmi 'Sam u vodi' koja posljednjih dana ne prestaje dizati prašinu. U razgovoru za tportal simpatični trio Tereza Kesovija, Zoran Prodanović Prlja, frontmen Leta 3 i Damir Martinović Mrle, basist riječke grupe, ispričali su sve o zajedničkoj suradnji i međusobnim naklonostima, priznali na kakvu suradnju nikad ne bi pristali, a prisjetili su se i svog prvog susreta kad im se, kažu, dogodio obostrani 'klik'

Spoj mladosti, znanja, uspješnosti i iskustva i u ovoj se kombinaciji pokazala kao dobitna kombinacija. Njima su se gaće tresle od treme, a njoj je čast što je s njima ostvarila divnu sinergiju. Koliko se međusobno vole i poštuju vidi se iz aviona, jer čim se ugledaju lica im se ozare od sreće. 'Tko ih ne bi volio ovakve divne', pita nas Tereza Kesovija nakon što se nekoliko minuta pozdravljala sa Zoranom Prodanovićem Prljom i Damirom Martinovićem Mrletom. S neskrivenim oduševljenjem svo troje pričaju o novoj verziji jednog od neizostavnih hitova iz uspješne diskografije Leta 3 objavljenog 1989. koju će premijerno zajedno izvesti na Antivalentinovu 14. veljače u Boćarskom domu.

Damir Martinović Mrle je na početku objasnio zašto su odabrali baš pjesmu 'Sam u vodi' za obradu i jesu li očekivali da će napraviti takav bum. 'To je bila naša druga pjesma koju smo kao bend stvorili. Sada smo htjeli spojiti stvari koje su po prirodi malo drukčije. Jer ono što mi radimo je različito od glazbe kakvom se bavi naša Tereza. Htjeli smo vidjeti kako će izgledati kad se spoje ta dva potpuno drukčija žanra. I onda su se dogodili neki čudni obrati, fenomenalna pjesma. Sviramo je već 30 godina i osjećamo je u najmanjem dijelu tijela, a sad smo u nju donijeli puno nove energije. Oduševljava me upravo to što je ona pokazatelj da je kvaliteta najvrjednija u svemu. Jer pjesma koja traje devet minuta i koja izazove toliki interes javnosti, itekako govori tome u prilog. Čak sam mislio da neće izazvati toliku reakciju jer živimo u nekim čudnim vremenima kad glazba više nije važna, a od nje je sve važnije. Ovo je pokazalo da je ljudima ipak stalo do glazbe', kaže bas gitarist grupe Let 3.

U 60 godina bogate karijere naša pjevačka legenda nije istupala iz svojih glazbenih 'okvira' no ovaj izazov nije željela propustiti. Bez razmišljanja je pristala na suradnju s uvijek posebnim Riječanima. 'U mom životu su još uvijek postojali trenutci kad sretnem nekoga i kad se nešto dogodi. Nisam mogla pretpostavljati kako će izgledati naš fizički susret, a kad sam na prvom susretu ugledala Mrleta, rekla sam: 'To samo može biti lice dobronamjernog i dobrog čovjeka'. Sad imam li dobar dar čitanja ljudi, ne znam. (smijeh). Prlja me totalno zarobio. Isprva nisam znala kako protumačiti njegov stav nešto bi rekao, a ne želi. To mi je bilo beskrajno simpatično, ali kad sam pročitala da je izjavio kako su mu se tresle gaće zbog mene, ja sam se tresla od smijeha. Koja velika Tereza? Ima ih koji misle da su veliki, a ja mislim da sam mala pred velikim Bogom, nekom višom silom koja mi je dala to što imam. Ako se to nekome sviđa, pa nema nikog sretnijeg od mene! U ovoj priči sam sretnija zbog njih nego zbog sebe, a zbog sebe sam ponosna jer sam uspjela napraviti ono što su dečki htjeli. Ono što želim naglasiti je razlog zbog kojeg je ta pjesma tako moćno došla do publike je isti način na koji je Napoleon osvajao Europu i svijet. (smijeh) To je miks koji je rađen stručno i s ljubavlju. To što su oni napravili od sirove snimke me fasciniralo', kaže Tereza Kesovija.

Prvi susret Tereze s riječkim glazbenicima dogodio se na Porinu prije tri godine kada je ona bila dobitnica nagrade za Najbolji album zabavne glazbe 'Oči duše'. 'Sjedila sam za stolom sa svojom škvadrom i pitali su me koga želim da me dovede do scene, a ja sam rekla da ne želim nikoga. Onda sam se okrenula i za stolom ugledala Mrleta sa svojim brkovima i s dvije Barbike koje stoje uspravno na reveru njegovog kostima i otišla sam ga zamoliti da me odvede na pozornicu. Bio je fenomenalan. Doveo me do scene, čekao me, a poslije mi dao ruku da siđem i doveo me do stola. To je bila scena kao iz najstarijih holivudskih filmova! To je bio taj klik koji se dogodio među nama', prisjetila se Tereza, a Mrle kao iz topa dobacuje: 'Let 3 znaju biti i gospoda'.

Sljedeći put su se susreli u jednom zagrebačkom restoranu te su se brzo dogovorili oko snimanja remakea pjesme 'Sam u vodi'. Zanimalo nas je - je li Tereza vokalno vrlo zahtjevnu pjesmu, otpjevala odjednom. 'Ja sam rekla Prlji kako želim da mi pomogne, da me slobodno prekine ako nešto štima. On je tu, zapravo, bio sjajan mentor', ističe Tereza. Zoran Prodanović Prlja se nadovezuje i kaže da je bilo repeticija, što je normalno kod svakog snimanja. 'Mnoge ljude je pjesma naježila i rasplakala. Osjećam se povlašteno što sam imao priliku pjevati s njom i to baš ovu pjesmu', rekao je. On ju je kad je bila gotova najprije pustio svojima kući, Mrle svojoj mami, a Tereza prvo svojoj prijateljici koja voli Let 3. Ona, priznaje - 'ne hoteći prati njihov rad i zaintrigirano ih sluša'.

'Imam i ja taj bunt, a taj njihov bunt mi je bio otpuštanje kočnice i bilo je: 'Idem s njima, pa gdje stignem'. Imam dojam da je sve što su do sada radili rezultat njihovog bunta, odgovor na ovo odvratno društvo koje se ponaša stravično, a postoje mnogi buntovnici koji se ne znaju izraziti', tvrdi Tereza Kesovija. Dodaje kako Mrleta i Prlju iskreno voli i otkriva da nikad ne bi napravila duet ni suradnju 's nekim ljigavcem', a dečki se slažu s njom. Kad je riječ o najboljim Terezinim pjesmama Prlja se sjeća kako je, kad je bio puno mlađi, imao hrpu njezinih singlica. ''Nona' sam čak i svojedobno pjevao, a osobno mi je najdraža 'Govori tiše' i Prijatelji stari, gdje ste', kaže, a Tereza mu objašnjava kako je ta pjesma dokaz da se skladba može napraviti s četiri note. 'Na početku karijere su mi davali pjesme za koje su mislili da ih samo ja mogu otpjevati. Bile su melodioznog karaktera, nije bilo previše istupanja. Hoću reći, nema te pjesme koja te može učiniti popularnim, poznatim ili prihvatljivim, kako god hoćete, nego samo način na koji je izvedeš'. Stalno to govorim, ali zaista, ako ja ne vjerujem u to u što želim uvjeriti druge, nemam nikakva prava ni razloga od drugih očekivati da povjeruju u to što sam otpjevala. Biće svoje moraš dati u to, ako ti je stalo. Ako ti nije stalo nećeš ni pokušati. Ja sam pokušala, ali sam znala da ću uspjeti', ističe Tereza, a dečki se slažu s njom.