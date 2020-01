Tereza Kesovija: 'Nisam velika ni visoka 170 cm koliko sam cijeli život željela, a drugo, nisam zaista velika ni po čemu, samo radim ono što volim'

Vijest o suradnji s riječkim rockerima iz Leta 3 na novoj verziji njihove pjesme 'Sam u vodi' iznenadila je mnoge pa zadnjih dana svi pričaju o tome. Tereza Kesovija je progovorila o tom neobičnom duetu, svom buntovništvu, društvenim mrežama

'Pjesma je posebna s obzirom na moj cijeli repertoar. U svih 60 godina nisam baš istupala iz svojih nekih okvira, međutim, ovo mi je bio izazov koji jednostavno nisam željela propustiti. Gledajte, ja sam rekla Prlji, Zoranu Prodanoviću, da želim da mi pomogne, neka me slobodno prekine ako nešto ne napravim dobro i neka slobodno zahtijeva od mene to što želi čuti. On je tu, zapravo, bio sjajan profesor iako on to, čini mi se, ne želi priznati. On je to prikazao kao da je imao tremu preda mnom! Pa kakvu tremu!? Ne, obrnuto, ja sam imala tremu! I trudila sam se stvarno biti što bliže onome što su obojica od mene očekivali. Ako su oni zadovoljni, onda ja mogu reći samo, hvala im', ispričala je Tereza Kesovija za Jutarnji list.