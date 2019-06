Raskoši nije nedostajalo: Schwarzeneggerova kći pokazala drugu vjenčanicu

Protekli vikend održano je glamurozno vjenčanje Katherine Schwarzenegger i glumca Chrisa Pratta održano u Kaliforniji. Fotografije snimljene dronom u javnost su prenijele djelić atmosfere, a sada je društvenim mrežama kruže službene fotografije raskošne vjenčanice i haljine u koju se mladenka preobukla nakon ponoći

'Bio je to najbolji dan naših života. Postali smo muž i žena pred Bogom, obitelji i prijateljima. Bilo je intimno, zabavno i vrlo emotivno. Osjećamo se blagoslovljeno jer smo započeli to novo životno razdoblje i zahvalni smo svima koji su to podijelili s nama. Isto tako veliko hvala gospodinu Giorgiu Armaniju koji je za mene dizajnirao ovu spektakularnu haljinu, a za Chrisa ovo savršeno odijelo', poručila je 29-godišnjakinja ispod fotografije na Instagramu.