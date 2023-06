Punih pet dana kraljevska obitelj čuvala je tajnu: Stigao je Ernest!

Ako se nešto mora priznati britanskoj kraljevskoj obitelji onda je to da itekako dobro znaju čuvati tajne. Dokazali su to još jednom i to ovih dana. Naime, princeza Eugenie 30. svibnja je rodila svog drugog sina, no sretnu vijest otkrila je ona sama i to tek danas, putem svog službenog Instragram profila.