Prsten o kojem svi bruje: Jelena Rozga otkrila je li ju Ivan Huljić zaprosio

Jelena Rozga ponovno je privukla pozornost javnosti nakon što su obožavatelji primijetili prsten na njezinoj ruci, a nagađanja o zarukama s Ivanom Huljićem brzo su se proširila. Pjevačica je sada odlučila stati na kraj glasinama i jasno poručiti o čemu je riječ.

U razgovoru za emisiju IN Magazin Rozga je otkrila da iza svega ne stoji nikakva prosidba. 'Nemam ništa za prijaviti, ne lažem, ovo je sponzorski prsten', rekla je, demantiravši tako nagađanja da je uplovila u novu životnu fazu.

Da su pjevačica i skladatelj Ivan Huljić u vezi, poznato je već više od godinu dana, a Rozga ne skriva koliko je zadovoljna na privatnom planu. U više je navrata isticala da je sretna i zaljubljena, no zasad ne razmišlja o odlasku pred oltar.

'Zaljubljena sam i sretna, to je istina, al da se udajem, ne udajem. Polako, polako, ima vremena. Pogotovo ne planiram dva vjenčanja kako pišu', kazala je prošle godine.

Iako interes za njihov odnos ne jenjava, čini se da Rozga i Huljić svoju vezu i dalje vode daleko od velikih životnih odluka, barem zasad.