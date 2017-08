Hit filmovi iz 80-ih koje uvijek iznova rado gledamo

Prije točno 30 godina, 17. kolovoza, svjetlo dana ugledalo je film 'Prljavi ples', i to premijerom u njujorškom kinu. Romantična priča o ljubavi između plesača i tinejdžerice, zaludila je svijet, soundtrack iz filma prodavao se nevjerojatnom brzinom, a i dan danas taj se film rado gleda. No, nije to jedini film iz tog desetljeća kojeg se mnogi rado sjećaju, brojka je puno veća, a mi vam donosimo njih deset koje, ukoliko niste, morate pogledati