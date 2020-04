U novom razgovoru s dopisnicom uglednog magazina Vanity Fair, britanska princeza Anne otvoreno je progovorila o mlađim članovima kraljevske obitelji, okrivivši ih zbog načina na koji pokušavaju izmijeniti tradiciju kada je u pitanju njihov pristup dodijeljenim kraljevskim dužnostima

U rijetkom intervjuu Anne je objasnila kako je posljednjih 10 godina provela radeći na osnovama humanitarne organizacije Save The Children, čiji je kraljevski sponzor, prije nego što je osjetila da ima dovoljno znanja potrebnog da sudjeluje u bilo kojim javnim raspravama u ime organizacije.

'Mislim da ova mlađa generacija vjerojatno ne zna što sam radila u prošlosti i to je često istina, zar ne? Danas ne morate nužno gledati prethodnu generaciju i reći: 'To ste učinili?' ili 'Bili ste tamo?'. U današnje vrijeme mlađi su u stalnoj su potrazi za nekim novim načinima rada. Ja sam u fazi 'Molim vas, ne izmišljajte nove stvari. Bili smo tamo, učinili smo to. Neke od ovih stvari ne funkcioniraju i možda biste se trebali vratiti osnovama', izjavljuje 69- godišnja princeza Anne.