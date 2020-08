Projekt od kojeg se mnogo očekuje: Uskoro nam stiže nova serija s Nicole Kidman i Hughom Grantom u glavnim ulogama

Nakon mjeseci pauze koju u filmskom biznisu izazvala korona, HBO je napokon spreman pustiti u javnost svoj dugo najavljivani projekt s Nicole Kidman i Hughom Grantom u glavnim ulogama. Riječ je o seriji koja već sada izaziva zanimanje javnosti

Svaki projekt HBO streaming servisa do sada nije uspio proći ispod radara javnosti, koja je objeručke prihvatila njihov format mini serija, a pogotovo kada u njima igraju neka od najvećih holivudskih imena. Ove jeseni HBO nam donosi seriju 'The Undoing' Davida E Kelleyja, koji je inspiraciju za šest napetih nastavaka pronašao u knjizi ‘You Should Have Known’ Jeana Hanffa Korelitza.

Glavne uloge pripale su glumici Nicole Kidman i Britancu Hughu Grantu, a njihova veličina dodatno daje na snazi cijelom uzbudljivom projektu. Ovo je ujedno i prvi put da ovaj glumački duo gledamo u istom projektu.