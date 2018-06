Prisjetili smo se bivših ljubavi princa Williama: Koga je sve ljubio prije Kate Middleton

Prije nego li je upoznao onu pravu, svoju današnju suprugu Kate Middleton, princ William slovio je za jednog od najpoželjnijih neženja. Nikada nije krio to da voli žene, a evo s kime je sve ljubovao prije nego je uplovio u bračnu luku

Danas ga gledamo kao brižnog supruga i oca troje djece, a na njemu je i veliki pritisak obitelji jer je drugi u redu za britansku krunu. No princ William nije uvijek bio tako ozbiljan. U mlađim danima i on se volio zabaviti, a od ulaska u pubertet pa sve do studentskih dana bio je u nekoliko ljubavnih veza.