Pripremite se za večer punu smijeha: Evo tko će vas ovog vikenda zabavljati na malim ekranima

Ove subote i nedjelje u 23h na Klasik TV - u, u jedanaestoj i dvanaestoj epizodi Comedy Klasik Showa, imat ćemo priliku gledati završno finale uz stand up nastupe Admira Adi Šećkanovića i Peruanke Dragitze Raštegorac Grubišić

Admir Šećkanović je Bosanac koji se odaziva sa 'kaj?', ima podrijetlo i naglasak koji se nimalo ne poklapaju, ali upravo zato daju odličan spoj za stand up. Rijedak primjer muslimana, kajkavca koji će vam pričati o svemu- od života s curom do gledanja televizije, sve to uz njegov specifičan stil. Admir će nastupati u jedanaestoj epizodi, u subotu u 23h na Klasik TV-u.