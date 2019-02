Vrijeme je za puno smijeha: Kreće Comedy Klasik Show

U subotu, 2.3.2019. u 23h Klasik TV kreće s emitiranjem Comedy Klasik Showa. Gledatelji će svake subote i nedjelje, kroz 6 tjedana, moći uživati u domaćim stand up i improv izvedbama

Marinu Orsag, našu najbolju stand up komičarku, gledatelji će, osim u improvu i stand up-u, moći vidjeti i u ulozi voditeljice showa: 'Stand up comedy scena u regiji, zahvaljujući napornom radu određenih aktera zadnjih 14 godina, jako je porasla u broju stand up komičara, kvaliteti i broju nastupa. Studio Smijeha, na primjer, producira preko 550 nastupa godišnje. Bilo je krajnje vrijeme da to jedna regionalna televizija prepozna i zato hvala Klasik TV-u što nam je dao ovu priliku. Samo uz takve partnere, koji daju mogućnost puno šire promocije, možemo još više rasti na svim nivoima.'

Ukupno ćemo gledati 12 epizoda, s tim da su prve 2 epizode dio tzv. 'Pilot projekta', za koji su se iz Klasik TV-a dugo premišljali hoće li ga emitirati ili ne. Na kraju su, bez obzira što materijali tehnički ne zadovoljavaju njihove standarde, odlučili gledateljima ne uskratiti te 2 doze smijeha, pogotovo zato što su komičari odradili odličan posao.

'Klasik TV emitira domaće filmove i serije iz cijele regije već više od 8 godina. Počeo je sa prikazivanjem starih klasika, a sada zbog emitiranja sve više novijih naslova, postaje privlačan i mlađoj publici. Tako je Klasik TV evoluirao i danas možemo slobodno reći da je postao sinonim za domaći, regionalni TV sadržaj. Upravo je iz tog razloga 'Klasik' ubačen u naziv showa.' - objašnjava Maja Jelisić Cooper, direktorica Klasik TV-a.