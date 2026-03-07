Princ William zasukao rukave: radio u pekarnici pa ponio pite za Kate i djecu

Princ William tijekom posjeta Cornwallu okušao se u ulozi prodavača i pekara u jednoj lokalnoj pekarnici, a kući je ponio i posebno pripremljene pite za suprugu Kate, princezu od Walesa i njihovu djecu, uz šalu da možda neće izdržati do dolaska kući.

Personalizirane pite

Britanski prijestolonasljednik u četvrtak je posjetio pekarnicu Gear Farm Pasty Company u Helstonu, gdje se okušao u pripremi tradicionalnih pita iz Cornwalla, ali i u komunikaciji s kupcima. Tijekom posjeta čak je preuzimao narudžbe telefonom i pomagao u kuhinji.

Kako je za časopis Hello! ispričala zaposlenica pekarnice Frances Combellack, osoblje je za princa pripremilo posebno iznenađenje za njegovu obitelj.

‘Napravili smo po jednu pitu za svakog člana obitelji, s njihovim inicijalom i krunom. Ponio ih je kući, ali rekao je da nije siguran hoće li dočekati dolazak kući – možda će ih pojesti putem’, rekla je. Pite su bile namijenjene njegovoj supruzi Kate i njihovoj djeci, princu Georgeu (12), princezi (10) i princu Louisu (7).

Combellack je dodala da se princ dobro zabavljao u kuhinji te da je cijeli posjet protekao u opuštenoj atmosferi. ‘Rekao je: 'Volio bih da je moja supruga ovdje da pomogne, bila bi puno bolja u ovome.' Šalio se i da njegova pita izgleda kao neka vrsta raka, ali mi mislimo da je napravio jako dobar posao. To uopće nije lako, pogotovo kad to radite prvi put’, rekla je.