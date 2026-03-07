Princ William zasukao rukave: radio u pekarnici pa ponio pite za Kate i djecu

Princ William tijekom posjeta jednoj pekarnici u Cornwallu okušao se u pripremi tradicionalnih pita, a kući je ponio personalizirane primjerke za suprugu Kate i njihovu djecu – uz šalu da možda neće izdržati do dolaska kući
Princ William tijekom posjeta Cornwallu okušao se u ulozi prodavača i pekara u jednoj lokalnoj pekarnici, a kući je ponio i posebno pripremljene pite za suprugu Kate, princezu od Walesa i njihovu djecu, uz šalu da možda neće izdržati do dolaska kući.
Personalizirane pite
Britanski prijestolonasljednik u četvrtak je posjetio pekarnicu Gear Farm Pasty Company u Helstonu, gdje se okušao u pripremi tradicionalnih pita iz Cornwalla, ali i u komunikaciji s kupcima. Tijekom posjeta čak je preuzimao narudžbe telefonom i pomagao u kuhinji.
Kako je za časopis Hello! ispričala zaposlenica pekarnice Frances Combellack, osoblje je za princa pripremilo posebno iznenađenje za njegovu obitelj.
‘Napravili smo po jednu pitu za svakog člana obitelji, s njihovim inicijalom i krunom. Ponio ih je kući, ali rekao je da nije siguran hoće li dočekati dolazak kući – možda će ih pojesti putem’, rekla je. Pite su bile namijenjene njegovoj supruzi Kate i njihovoj djeci, princu Georgeu (12), princezi (10) i princu Louisu (7).
Combellack je dodala da se princ dobro zabavljao u kuhinji te da je cijeli posjet protekao u opuštenoj atmosferi. ‘Rekao je: 'Volio bih da je moja supruga ovdje da pomogne, bila bi puno bolja u ovome.' Šalio se i da njegova pita izgleda kao neka vrsta raka, ali mi mislimo da je napravio jako dobar posao. To uopće nije lako, pogotovo kad to radite prvi put’, rekla je.
Kupac nije znao s kim razgovara
Jedan od najsmješnijih trenutaka dogodio se kada je William telefonom preuzeo narudžbu jednog kupca koja nije imala pojma s kim razgovara.
‘Nije imala nikakvu ideju da razgovara s princem. Kad je došla po svoju pitu, rekla sam joj: 'Znate li tko je danas primio vašu narudžbu?' Odgovorila je: 'Bio je to neki gospodin. Nazvao me Juicy.'
Tada joj je zaposlenica otkrila tko je zapravo bio s druge strane linije. ‘Rekla sam joj: 'To je zapravo bio princ William.' Samo me pogledala potpuno zbunjeno. Pokazali smo joj i video, a ona je odmah rekla: 'Možete li mi poslati tu snimku?' Bilo je stvarno smiješno. Bila je oduševljena, pogotovo jer joj na kraju nismo naplatili pitu – dobila ju je na dar’, ispričala je Combellack.
Malo je zaboravio naplatiti
Prema riječima zaposlenice, princ se toliko uživio u ulogu prodavača da je u jednom trenutku gotovo zaboravio naplatiti proizvode. ‘Morala sam ga stalno podsjećati da ih trebamo prodati. To je bilo prilično zabavno’, rekla je.
Dodala je da je William najviše uživao u oblikovanju rubova pita, uz puno šale i razgovora sa zaposlenicama. ‘U prostoriji gdje se oblikuju pite uvijek ima puno čavrljanja. Imali smo zaista divan dan. Atmosfera na farmi je topla i obiteljska i drago nam je da se to vidjelo i tijekom posjeta. Volimo gdje radimo i lijepo je da su Cornwall i Engleska to sada mogli vidjeti.’