Princ Louis dobio prvu 'poslovnu' ponudu, no istu je - morao odbiti!

Ljubav najmlađeg princa prema omiljenim jesenskim plodovima, kestenima, otkrila je njegova majka Kate Middleton tijekom susreta s Melanijom Trump , kad je otkrila kako Louis stalno skuplja i sakriva kestene. ‘Nalazimo ih posvuda - u ormarima, krevetu, čak i u njegovim igračkama!’, našalila se Kate.

‘Zaista cijenimo poziv, ali trenutno se princ Louis mora koncentrirati na školu’ , poručio je glasnogovornik palače.

Iz Svjetskog prvenstva u gađanju kestena poručili su da bi Louis bio savršen počasni pokrovitelj događaja koji svake godine prikuplja sredstva za pomoć osobama s oštećenjem vida. ‘Oduševljeni smo da je princ Louis naš mali obožavatelj. Bilo bi nam čast da njegovi roditelji prihvate našu ponudu’, rekao je glasnogovornik St John Burkett, dodavši da su mu vrata natjecanja uvijek otvorena.

Inače, ovo osebujno natjecanje ima dugu povezanost s kraljevskom obitelji - sam kralj Charles nekoć je pomogao njegov opstanak kad su zbog sušne sezone kesteni postali rijetkost.

Ove se godine prvenstvo održalo u Southwicku, u zapadnom Sussexu, uz sudjelovanje natjecatelja iz devet zemalja. Nakon prošlogodišnjeg skandala, kad je pobjednik bio optužen da je koristio čelični kesten, uvedene su oštre sigurnosne mjere - natjecatelji su prolazili kroz skenere poput onih na aerodromima.

Organizatori su se i ovoga puta pobrinuli za dozu humora: voditelj natjecanja imao je, u duhu događaja, veliki magnet na štapu za 'lov' na eventualne varalice.