Princ Harry potvrdio zategnute odnose s bratom: 'Trenutačno svaki od nas ima drugačiji put. Sva braća imaju svoje dobre i loše dane'

U ekskluzivno objavljenom dokumentarcu ITV televizije 'Harry & Meghan: An African Journey' (Harry & Meghan: Afričko putovanje) koji je premijerno prikazan protekle nedjelje, princ Harry dotaknuo se svog odnosa s bratom, princom Williamom i mnoge zatekao izjavama

'Moja majka naučila me vrijednostima koje uvijek primjenjujem, i uvijek ću ih se truditi držati, bez obzira na to što posao i život od vas napravi. Mislim da obitelj treba biti na prvom mjestu i zato sada nastojim zaštititi svoju. I zbog svega što je prošla moja majka, svaki dan mi je to na pameti, nisam zbog toga paranoičan već se trudim da se prošlost ne ponovi. Da je netko drugi na mom mjestu, vjerujem da bi radio jednako, bez obzira bio on suprug, otac ili niti jedno od toga.'