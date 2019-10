Princ Harry nastavlja rat protiv medija – tužio još dva tabloida!

Vojvoda od Sussexa namjerava tužiti vlasnike časopisa The Sun i Daily Mirror zbog navodnog hakiranja telefona

Nakon što je tvrtka Schilling tužila časopis Mail on Sunday i roditeljsku tvrtku Associated Newspapers, a vojvoda od Sussexa, princ Harry, najavio je kako će tužiti i vlasnike časopisa The Sun i Daily Mirrora zbog navodnog hakiranja telefona.

Tužba je već podnesena Višem sudu u ime 35-godišnjeg člana britanske kraljevske obitelji 'u vezi s navodnim protuzakonitim presretanjem poruka govorne pošte'. Pretpostavlja se kako je u pitanju hakiranje koje se dogodilo prije gotovo dva desetljeća.