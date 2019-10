Meghan Markle odlučila je tužiti britanski tabloid

Nakon što je princ Harry javno osudio britanske tabloide zbog ružnog ponašanja prema njegovoj supruzi, i sama Meghan Markle odlučila je poduzeti pravne korake te tužila izdavače časopisa Mail on Sunday

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle odlučila je tužiti izdavače medija Mail on Sunday nakon što je u njihovom časopisu objavljeno pismo koje je napisala svom ocu. Princ Harry također je reagirao – prozvao je britanske tabloide te rekao kako više ne može u tišini promatrati ženinu patnju.

Princ Harry naglasio je svoje poštovanje za objektivno i istinito izvještavanje, no optužio je dio medija za kampanje protiv raznih osoba bez primisli o posljedicama, te usporedio način na koji se odnose prema Meghan Markle onome kako su se odnosili prema njegovoj pokojnoj majci.

Princ je dodao kako gaji duboki strah od ponavljanja povijesti.

'Vidio sam što se događa kad se one koje volim pretvara u robu do te mjere da ih je nemoguće vidjeti i odnositi se prema njima kao prema stvarnim ljudima. Dođe trenutak kad se jedino možemo suprotstaviti takvom ponašanju jer uništava ljude i živote. To je, jednostavno rečeno, zlostavljanje koje zastrašuje i ušutkava ljude. Svi znamo da je to neprihvatljivo na bilo kojoj razini. Nećemo i ne možemo vjerovati u svijet u kojem nema odgovornosti za takve stvari', glasila je izjava princa Harryja na službenoj stranici vojvotkinje i vojvode od Sussexa.